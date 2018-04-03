2018-04-03T00:32:36+03:00
Телевизор

По комиксу "Ходячие мертвецы" снимут минимум еще один сериал

Хоть рейтинги у главного проекта и падают, он остается самым популярным после "Игры престолов"
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
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Нас, кажется, зомбируют.Нас, кажется, зомбируют.Фото: кадр из фильма
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Телеканал АМС знают в основном по сериалам "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы". Причем, последний сделал телеканалу настоящую кассу: поднявшись в рейтинговой шкале до небывалых высот. Начиная с 4-го сезона каждую серию у экранов телевизоров смотрели в среднем 20 млн зрителей. Такими цифрами мог похвастаться лишь безусловный хит - "Игра престолов".

Последние два сезона цифры неуклонно падают, как тает и фантазия создателей сериала. Но телебоссы не отчаиваются. В 2015 году вышел спин-офф с незатейливым названием "Бойтесь ходячих мертвецов", видимо, чтобы зрители не забывали, кто в доме хозяин. Позже о том, что популярный сериал о выживании людей в условиях зомби-апокалипсиса может стать настоящей сантой-барбарой, заявил недавно исполнительный продюсер "Ходячих мертвецов" Дэвид Алперт. Он буквально огорошил всех своей новостью: "Мне нравится работать с исходным материалом, особенно когда у нас есть представление о том, каким будет 10-й сезон. И если нам повезет, у нас будет и 11-й, и 12-й сезоны. У нас уже есть примерный ориентир".

И вот на днях пришла еще одна новость от АМС. В одном из интервью шоураннер сериала Скотт Гимпл пообещал фанатам, что у них есть еще огромное количество идей для развития этой вселенной, то есть еще одного (а может, нескольких) сериала.

"Есть разные подходы к тому, как мы рассказываем истории, насколько долго мы это делаем и где мы можем их рассказывать. Я надеюсь сделать еще несколько проектов, которые, возможно, будут более близки с тем, что мы видим на TV, но в другом ритме, формате и так далее. Мы продолжим выпускать хороший сетевой контент, но я весь в предвкушении того, как много мы можем сделать".

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