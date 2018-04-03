От эмоций тает лед

СЕГОДНЯ 01:21 2018-04-03T01:35:01+03:00

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ПРОТИВ

Скользкая тема

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Правомерность появления детских телеконкурсов была и будет предметом жарких споров. Увы, многие из нас отчего-то любят смотреть на юных певцов и танцоров, которые, пытаясь сделать все «по-взрослому», неуклюже кривляются на сцене, после чего получают порцию критики от справедливых (читай: жестоких) наставников и уходят за кулисы со слезами и психологическими травмами. И все же хочется верить, что среди зрителей еще остались те, у кого подобные шоу не вызывают ничего, кроме стыда за взрослых и обиды за малышей.

Что касается нового «Ледникового периода», то он, помимо вышеперечисленных эмоций, вызывает еще и недоумение. Соревнуются здесь не талантливые самородки, еще вчера катавшиеся на дворовой коробке, а профессиональные спортсмены, пусть и не очень похожие на них внешне. Эти крохи вкалывают на тренировках с утра до вечера, а теперь соперничают на экране на глазах у не менее профессионального жюри. Что это - телешоу или экзамены в детской спортивной школе? Где любители, которые в сочетании с профи и делали ледовые проекты столь захватывающими? Нам предлагают насладиться своеобразным спортивным междусобойчиком, в котором, как выясняется, все друг с другом повязаны. «А-а, я знаю эту пару, они тренируются у Марьванны Сидоровой в школе олимпийского резерва номер такой-то!» - подобные комментарии регулярно выдавала председатель жюри Татьяна Тарасова. Замечательно, но при чем здесь зрители? Они вообще-то хотели увидеть шоу, а не прямое включение с юниорского чемпионата России.

Конечно, за отечественное фигурное катание можно искренне порадоваться - у него явно есть будущее. Не факт, что оно есть у нашего ТВ, которое в стремлении ухватиться за жареную тему (в данном случае это ажиотаж вокруг «фигурки») продолжает кормить нас недожаренными проектами.

ЗА

Маленькие гладиаторы на войне с пошлостью

Сергей ЕФИМОВ

Наши главные каналы - это такие наркодилеры в кризисе. От традиционных «наркотиков», то есть программ, зритель кайфует все хуже: эффект привыкания. Так и норовят свалить к другим «барыгам» - на кнопки поменьше, но веселее, и в интернет. Постоянно нужны новые идеи, чтобы народ подсаживался, смотрел заодно рекламу, обеспечивая прибыль. А хорошие идеи на дороге не валяются.

Но Первому каналу повезло. Однажды запустив «Голос. Дети» и прифигев от бешеных рейтингов, там попробовали клонировать успех и на скорую руку придумали «Лучше всех!» - программу, в которой наряду с вундеркиндами показывают обычных, но таких милых ребятишек. Свежезапущенный «Ледниковый период. Дети» продолжил удачную линейку.

Почему программы с детьми так успешны? Потому что дети искренни и непосредственны, то есть ведут себя так, как никто никогда не ведет себя в остальных шоу. Ведь обычно развлекать нас в телевизор зовут «звезд шоу-бизнеса» - существ нередко пластмассовых, не всегда одушевленных и корыстных. Есть еще дневные ток-шоу про политику, но там герои через одного бесноватые, а ведь так хочется добра.

И тут на контрасте - живые, настоящие, честные люди. Хоть и маленькие. Дело даже не в том, что больше половины зрителей ведущих каналов - люди старше 55 лет, то есть потенциальные бабушки и дедушки, которым по возрасту положено умиляться «внучатам». Радоваться детям - естественная эмоция взрослого человека вообще. Дети - это красиво и здорово, и на фоне разнузданного телелицемерия это особенно заметно.

Так что шоу про юных фигуристов - это не предел. Вдохновленные продюсеры наверняка размышляют, чего бы еще учудить детского. Хотя в том, что дети по выходным развлекают праздную взрослую публику, есть что-то трагическое. Пока маленькие гладиаторы воюют с пошлостью, зритель ест бутерброд.

«Ледниковый период. Дети». Воскресенье, день, Первый.