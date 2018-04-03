2018-04-03T12:31:54+03:00
Звезды

Ход конем: Ксения Собчак показала идеальную талию в купальнике

Но поклонники продолжают гадать, беременна ли 36-летняя телеведущая
Кира БУЛЫЧЕВА
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Сама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положенииСама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положенииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Последние полгода о Собчак говорили больше чем всегда. Ксения выдвинула свою кандидатуру на пост президента России и постоянно мелькала на экранах телевизоров. Бдительные поклонники не могли не заметить, что 36-летняя телеведущая стала по-другому одеваться: не просто скромные наряды, а скрывающие зону живота. Все громче начали говорить, что Собчак находится в положении. Вот она и водичку пьёт вместо вина на тусовках, вот она публикует в своём Инстаграме фотографии только до пояса.

И тут Собчак сделала ход конем, опубликовав фото в купальнике. «Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!» - написала Ксения под снимком, на котором она с малышом Платоном и супругом.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай ,когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск! #sonevakiri @discoversoneva
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Нельзя не заметить талию ведущей, которую она подчеркнула купальником с глубокими вырезами. Ну что вы думаете - народ продолжает сомневаться! Многие вспомнили, как, в период своей первой беременности, Ксюша так же «дурила» подписчиков своего блога, публикуя старые фотографии или же снимки в купальнике, сделанные так, что солидный животик был не виден.

Сама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положении. Поэтому или слухи развеятся сами собой через месяцок - когда уже будет не скрыть беременность или реальное отсутствие полагающихся при этом объемов.

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