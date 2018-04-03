2018-04-03T13:38:44+03:00
Здоровье

Это заставит вас задуматься: между раком и красным мясом - прямая связь

Существовавшее ранее предположение теперь подтвердили исследования Лидского университета
Олег КОЛЕСОВ
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Тот, кто регулярно употребляет красное мясо, имеет более высокий риск рака толстой кишки.Тот, кто регулярно употребляет красное мясо, имеет более высокий риск рака толстой кишки.Фото: EAST NEWS
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Новое исследование выявило тесную связь между потреблением красного мяса и развитием онкологии у человека. И в первую очередь это касается развития рака толстой кишки у женщин.

Анализы проведенной работы были опубликованы в начале этой недели в Международном журнале рака.

Исследование проводили ученые из Университета Лидса с привлечением международных специалистов. Во время анализа оценивалась связь красного мяса, птицы, рыбы с риском рака толстой и прямой кишки. Для контрольного сравнения была взята вегетарианская диета, полностью исключающая какие-либо виды мяса.

На протяжении всего эксперимента медики изучали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 32 147 жителей Великобритании, которые проходили регулярные исследования у врачей на протяжении 17 лет и находились под наблюдением Всемирного фонда исследований рака в период с 1995 по 1998 год.

В итоге ученые выявили 462 случая околоректального рака у принимавших участие в эксперименте добровольцев - у 335 женщин был обнаружен рак толстой кишки, у 119 диагностировали рак прямой кишки.

И наоборот - риск возникновения рака кишечника оказался на 35% ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.

На основании этих данных ученые утверждают, что тот, кто регулярно употребляет красное мясо, имеет более высокие показатели дистального рака толстой кишки. И что чаще всего он развивается в нисходящем участке толстой кишки, где собираются фекалии.

Ведущий автор исследования, доктор Диего Рада Фернандес де Жорегуи из Лидского университета, специалист Пищевой группы эпидемиологии (NEG) поясняет результаты исследования:

- Полученная нами информация в первую очередь важна для тех, кто имеет в своей истории болезни или истории болезни своих родственников случаи околоректального рака. А также для врачей, которые работают над профилактикой онкологии. На данный момент это одно из немногих исследований, изучающих взаимосвязь рака и мяса, и в дальнейшем необходим анализ в более масштабных размерах.

Он также напоминает, что к 2030 году во мире медики ожидают эпидемию околоректального рака. По прогнозам, будет зафиксировано не менее 20 миллионов новых случаев заболевания.

Рак кишечника считается третьим наиболее часто диагностируемый видом рака у женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рак кишечника считается третьим наиболее часто диагностируемый видом рака у женщинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Этот вид онкологии считается третьим наиболее часто диагностируемый видом рака у женщин в Великобритании. Предыдущие исследования также показывали, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Один из пяти видов рака кишечника в Великобритании связан именно с употреблением этих мясных продуктов.

Соавтор исследования Джанет Кейд, профессор Пищевой эпидемиологии и общественного здравоохранения в Школе пищевых наук и питания говорит: «Наше исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей. Имея доступ к Женскому когортному исследованию Соединенного Королевства, мы можем выявить тенденции в общественном здравоохранении и проанализировать, как диета может влиять на профилактику рака".

КСТАТИ

Пять главных провокаторов рака

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Cancer Research, более трети онкологических заболеваний можно было избежать. Для этого людям достаточно было вовремя изменить свой образ жизни. В одной только Великобритании это спасло бы жизни 135 500 человек в год. Что конкретно подразумевается под изменением образа жизни? (читайте дальше)

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Две трети случаев онкологических заболеваний возникли просто из-за невезения. Сам человек редко когда в состоянии повлиять на его проявление или течение. А гены или нездоровый образ жизни - до сих пор считавшиеся главными виновниками заболевания – на самом деле являются причиной только в 30-40 процентах. Так утверждают американские физиологи, которые совместно с учеными Медицинской школы Университета Джона Хопкинса провели длительное исследование: они пытались найти причину того, почему некоторые клетки в организме человека проявляют особую уязвимость и перерождаются в раковые (дальше)

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