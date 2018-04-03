2018-04-03T14:16:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать яйца и куличи к Пасхе

Специалисты составили для покупателей памятку к празднику
Анна КУКАРЦЕВА
Поделиться:
Вареные яйца по санитарным правилам хранятся даже в холодильнике не более 36 часовВареные яйца по санитарным правилам хранятся даже в холодильнике не более 36 часовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Яйца - ровные, без перьев

То, что нужно обращать внимание на дату сортировки, и на то, чтобы яйца в упаковке были целые, знает каждый. Но мало кто придает внимания - чистые яйца, или же на них налипли птичий помет, перья, а то и следы крови.

- Если яйца сильно загрязнены, их должны обработать на предприятии специальным составом, - поясняют специалисты Роспотребнадзора. - Это предусматривает и ГОСТ. Иначе повышается риск заражения сальмонеллезом. Поэтому санитарные врачи так настоятельно не рекомендуют покупать яйца с рук, в случайных местах.

Свежие яйца хранятся не так уж долго (при температуре от 0 до 20 градусов):

+ Яйца столовые - до 25 дней.

+ Яйца куриные мытые - не более 12 дней.

+ Вареные яйца по санитарным правилам хранятся даже в холодильнике не более 36 часов.

Чтобы понять свежие яйца или нет, осмотрите их в магазине с помощью овоскопа. Эти приборы должны быть в каждом торговом зале. Также свежие яйца при встряхивании не должны издавать булькающего звука.

В куличе должны быть сахар и масло

При покупке готового кулича специалисты рекомендуют обращать внимание на состав: должны быть только натуральные ингредиенты. То есть сахар, яйца и сливочное масло, а не маргарин, яичный порошок и подсластители. Чем натуральнее, тем лучше. Например, украшение из миндальных лепестков, орехов и сахарной пудры, цукатов предпочтительнее, чем разноцветные кондитерские шарики. Особенно, если кулич будут давать детям. Важно обратить внимание и на другие моменты:

+ Верхушка кулича должна быть сухой (если она подмокла, липнет, кулич может быть испорчен).

+ На боках и внизу кулича не должно быть подгоревших мест, пустот, неровностей, разрывов.

КСТАТИ

Для пасхи - только творог, а не творожный продукт

Чтобы творожная пасха, которую вы готовите дома, удалась, внимательно выбирайте творог: хороший всегда мягкий и однородный, белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

Важно: на упаковке должна быть маркировка именно «Творог», а не «Творожный продукт» или «Сырный продукт».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна КУКАРЦЕВА

 
Читайте также
ГК «Дикси» примет участие в чемпионате по хлебопечению
Сборная ГК "ДИКСИ", в которую входят торговые сети Дикси, Виктория и Мегамарт, примет участие в VI Российском Чемпионате по хлебопечению, который пройдет с 28 по 30 марта в Красноярске в рамках выставки "Пищевая индустрия Современное хлебопечение"
Новости 24
Поклонская возмутилась захватом украинскими националистами православного храма в Ровенской области
Путин прилетел в Анкару с рабочим визитом
ОЗХО до конца дня ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»
МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года
НАТО отказалось выдать визы дипломатам из России
Итоги выборов президента РФ отменены из-за нарушений на 18 участках в девяти регионах
Афины призвали Анкару освободить двух греческих военных
Замглавы МИД РФ: Москва делала все возможное, чтобы избежать кризиса на Украине
Женскую сборную России по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 из-за допинга
Киевский прокурор снялся голым в украинском реалити-шоу
Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для дальнейшей экстрадиции в Испанию
Напавшего на торгпредство РФ в Швеции направили на принудительное лечение
В Белоруссии отцам начнут давать декретный отпуск
В МИД РФ считают «абсурдом» стремление НАТО к диалогу на фоне сокращения российской миссии в альянсе
В московском ТЦ «Афимолл-Сити» прошла эвакуация после сигнала о пожаре
Реновация пятиэтажек в Москве: В новых домах для переселенцев планируют построить 4-комнатные квартиры
Аваков отреагировал на возбуждение в РФ уголовного дела против него
В МИД Китая назвали адекватным ответ России на высылку дипломатов странами Запада
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию после президентских выборов