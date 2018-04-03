Роспотребнадзор рассказал, как выбирать яйца и куличи к Пасхе

СЕГОДНЯ 13:50 2018-04-03T14:16:34+03:00

Вареные яйца по санитарным правилам хранятся даже в холодильнике не более 36 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Яйца - ровные, без перьев

То, что нужно обращать внимание на дату сортировки, и на то, чтобы яйца в упаковке были целые, знает каждый. Но мало кто придает внимания - чистые яйца, или же на них налипли птичий помет, перья, а то и следы крови.

- Если яйца сильно загрязнены, их должны обработать на предприятии специальным составом, - поясняют специалисты Роспотребнадзора. - Это предусматривает и ГОСТ. Иначе повышается риск заражения сальмонеллезом. Поэтому санитарные врачи так настоятельно не рекомендуют покупать яйца с рук, в случайных местах.

Свежие яйца хранятся не так уж долго (при температуре от 0 до 20 градусов):

+ Яйца столовые - до 25 дней.

+ Яйца куриные мытые - не более 12 дней.

+ Вареные яйца по санитарным правилам хранятся даже в холодильнике не более 36 часов.

Чтобы понять свежие яйца или нет, осмотрите их в магазине с помощью овоскопа. Эти приборы должны быть в каждом торговом зале. Также свежие яйца при встряхивании не должны издавать булькающего звука.

В куличе должны быть сахар и масло

При покупке готового кулича специалисты рекомендуют обращать внимание на состав: должны быть только натуральные ингредиенты. То есть сахар, яйца и сливочное масло, а не маргарин, яичный порошок и подсластители. Чем натуральнее, тем лучше. Например, украшение из миндальных лепестков, орехов и сахарной пудры, цукатов предпочтительнее, чем разноцветные кондитерские шарики. Особенно, если кулич будут давать детям. Важно обратить внимание и на другие моменты:

+ Верхушка кулича должна быть сухой (если она подмокла, липнет, кулич может быть испорчен).

+ На боках и внизу кулича не должно быть подгоревших мест, пустот, неровностей, разрывов.

КСТАТИ

Для пасхи - только творог, а не творожный продукт

Чтобы творожная пасха, которую вы готовите дома, удалась, внимательно выбирайте творог: хороший всегда мягкий и однородный, белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

Важно: на упаковке должна быть маркировка именно «Творог», а не «Творожный продукт» или «Сырный продукт».