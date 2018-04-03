Завершение карьеры Уле Эйнара Бьерндалена: чем запомнился болельщикам легенда биатлона?

СЕГОДНЯ 13:58 2018-04-03T14:03:27+03:00

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Уле Эйнар Бьорндален говорил о своем уходе со слезами на глазах: «Я бы хотел соревноваться еще несколько лет, у меня оставалась и мотивация, и удовольствие от работы. Но летом у меня был неприятный эпизод из-за проблем с сердцем. Я впервые в жизни столкнулся с мерцательной аритмией. Врачи взяли ситуацию под контроль, но проблема не ушла». И тогда пришлось уйти самому 44-летнему Бьорнаделну.

О завершении карьеры Уле Эйнара Бьерндалена стало известно 3 апреля. Запоминайте, а лучше записывайте - пять Олимпиад, на них восемь золотых медалей, четыре серебряных, одна бронзовая, плюс к тому 20 побед на чемпионатах мира, шесть «Больших хрустальных глобусов», 95 выигранных гонок на биатлонном Кубке мира... Это не регалии какой-то целой страны. Это список титулов одного спортсмена - норвежца Уле Эйнар Бьерндалена. Без него биатлон будет уже не тот. Хотя бы потому, что на всем стрельбище не видно никого, равного по величию Уле Эйнару. И дело далеко не только в россыпи медалей.

Почему же нам так симпатичен норвежский мужик с именем, похожим на скороговорку? Есть несколько историй, чтобы попытаться понять это.

Первая. Он - не астматик. Бьорндален полтора десятка лет назад специально рассказывал русским журналистам про это, и ему почему-то было важно, чтобы мы об этом знали.

Вторая. Бьорндален - фанат своего дела. Вы видели его дом на колесах, в котором он живет во время этапов Кубка мира? Он сконструировал его сам. Это огромный автобус, половину салона которого занимает специальный лыжный тренажер, а в оставшейся части - гостиничный номер, и все для того чтобы жить и тренироваться в самых отдаленных уголках, не только самому УлеЭйнару, но и всей его команде. Надо быть полностью преданным своему делу, чтобы придумать такое.

Третье. Бьорндален не пробился на Олимпиаду-2018 в составе сборной Норвегии, 44 года - возраст, в котором сложно конкурировать с норвежкой машиной по производству чемпионов. И тогда МОК разрешил ему в обход карантина сменить страну и поехать в Пхенчхан в качестве действующего спортсмена от Белоруссии. Седьмая Олимпиада в карьере - кому из атлетов покорялись такие вершины? А тут такое роскошное предложение - соревноваться в одной команде с женой Дашей Домарчевой. Уле Эйнар отказался. Потому что даже для фаната биатлона существуют более важные принципы.

А теперь мы будем смотреть биатлон без Бьорндалена. Нет, он будет рядом с трассой. Как минимум несколько лет он будет рядом с Дарьей Домрачевой - как говорят опросы, самой влиятельной женщине Белоруссии. И тренировочный лагерь на колесах еще им послужит. Но все равно, это будет уже не то.

Для великих футболистов очень часто делают прощальные матчи - приезжают такие же легенды, чтобы в последний раз выйти вместе на поле и отметить начало новой жизни. Жаль, что у легендарных биатлонистов нет прощальной гонки. Такой, чтобы с цветами и финишем с флагом в руках.