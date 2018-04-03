2018-04-03T15:05:08+03:00
Звезды

Дочь Стинга встречается с бывшей женой Марка Ронсона

Девушек застукали на романтической прогулке в Париже
Ольга АНТОНОВА
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Дочь Стинга встречается с бывшей женой Марка РонсонаДочь Стинга встречается с бывшей женой Марка Ронсона
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27-летняя дочь Стинга и Труди Стайлер – Элиот Самнер после нелегкого расставания с австралийской моделью Люси фон Альтен, кажется, обрела новую любовь. Дочь известного музыканта папарацци застукали во время романтической прогулки в Париже с 33-летней актрисой Жозефин де ла Буме. Девушки держались за руки и целовались.

К слову, французская актриса не так давно рассталась с мужем – британским диджеем и музыкальным продюсером Марком Ронсоном. Они поженились во Франции в сентябре 2011 года, встречаясь до свадьбы на протяжении двух лет. В конце 2017 года пара объявила о расставании.

Марк Ронсон и Жозефин де ла Буме Фото: EAST NEWS

Марк Ронсон и Жозефин де ла БумеФото: EAST NEWS

Что же касается дочери Стинга, она призналась в своей нетрадиционной ориентации в конце 2015 года.

«Мои родители знают об этом, равно как и мои друзья. Я этого не скрываю. Изначально мне казалось, что меня привлекают и парни, и девушки. Но со временем поняла, что отдаю предпочтение девушкам, и, похоже, это навсегда. Если человек сделал свой выбор, на него нельзя давить», - призналась Элиот.

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