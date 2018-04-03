2018-04-03T15:02:47+03:00
В мире

Против царицы Тамары на презервативах: грузины вышли на митинг в защиту религиозных святынь

Нестандартное секс-изделие вызвало гнев жителей Сакартвело
Эдвард ЧЕСНОКОВМария ЕФИМОВА
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Это далеко не первый протест грузинских активистов, отстаивающих национальную идентичностьЭто далеко не первый протест грузинских активистов, отстаивающих национальную идентичностьФото: скриншот видео
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В конце марта в Кутаиси грузинские молодёжные активисты провели митинг против изображения царицы Тамары на презервативах. Легендарная дева из династии Багратионов, правившая страной свыше восьмисот лет назад, недавно появилась на «изделии № 2», которое любой желающий может купить на кассе в обычных сетевых супермаркетах. А поскольку Тамара ещё и причислена Православной церковью к лику святых, такой «креативный маркетинг» ожидаемо вызвал гнев горячих закавказских мужчин. Тем более, что на упаковке с «резинкой» — более чем дерзкая надпись: «Врата во дворец царицы Тамары»…

«Нет религиозной дискриминации!», «Грузинский народ не простит оскорбление предков!» — с такими лозунгами провели марш протеста несколько десятков человек в третьем по величине городе страны. Не менее жаркие споры закипели и в комментариях к видеоотчёту с акции на фейсбуке: «Зачем проводить такие митинги, когда можно просто найти производителя и наказать его?» — задаётся вопросом аудитория грузинского сегмента соцсетей. Увы, никаких выходных данных создатели «Фривольной Тамары» на упаковках не оставляют, и кто ею промышляет — до сих пор не известно. Год назад на рынок Сакартвело уже вышли презервативы с похожим — правда, не столь скандальным — дизайнерским приёмом: на кондомах размещались портрет Сталина и озорные грузинские пословицы. Та идея принадлежала 22-летней журналистке и предпринимательнице Анании Гачечиладзе, обещавшей превратить «резинки» в статью национального экспорта; возможно, и нынешний «секс-креатив» — её рук дело?..

Нестандартное секс-изделие вызвало гнев жителей Сакартвело

Нестандартное секс-изделие вызвало гнев жителей Сакартвело

Кстати, это далеко не первый протест грузинских активистов, отстаивающих национальную идентичность, — ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Тбилиси шумно возмутились арабскими вывесками на магазинах и кафе в центре столицы.

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