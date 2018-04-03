2018-04-03T15:46:19+03:00
Экономика

Наплевав на политику, западные инвесторы несут деньги в Россию

Иностранцы вложили больше $2 млрд в российские ценные бумаги
Александра КОЗЛОВАdd_money
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По итогам первого квартала этого года иностранцы вложили $2,4 млрд в российские ценные бумагиПо итогам первого квартала этого года иностранцы вложили $2,4 млрд в российские ценные бумагиФото: REUTERS
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Деньги вместе, дипломатия врозь. Примерно так можно охарактеризовать последние новости с российского фондового рынка. По итогам первого квартала этого года иностранцы вложили $2,4 млрд в российские ценные бумаги. Из-за притока зарубежных инвесторов индекс Мосбиржи (в его состав входит 30 крупнейших российских компаний) вырос на 6%.

- Статистика показывает, что российская экономика находится в начале подъема. Пока он скромный, меньше 2%, но прогнозы позитивные. У нас низкая инфляция, стабильный курс рубля по отношению к доллару и евро, сбалансированный бюджет – это свидетельствует о стабильной ситуации в экономике, - объясняет такой ажиотаж Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. – Наши активы в течение длительного времени были недооценены. Если купить их сейчас, то есть внизу их оценки, можно получить неплохую прибыль.

Иностранцев интересуют не только акции, но и государственные долговые бумаги. Сейчас им принадлежат 34% наших облигаций федерального займа (ОФЗ). И примерно половина евробондов – это облигации в валюте с длительным сроком погашения. Причем большая часть инвесторов из Великобритании и США.

- Водораздел между дипломатическим и деловыми отношениями обозначен достаточно четко. В сфере международных отношений могут быть обострения и взаимные нападки. Но бизнес есть бизнес. Если вспомнить классиков марксизма-ленинизма, он ориентируется исключительно на прибыль, - замечает Беляев – А прибыль российских ОФЗ, например, 6-8%. Это невиданно для западного рынка. Плюс, какая бы у нас не была репутация, Россия всегда выполняла свои финансовые обязательства. Это гарантия надежности для инвесторов всего мира. Отсюда и интерес.

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