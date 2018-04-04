47-летняя Мелания Трамп выглядит и одевается лучше, чем ее 24-летняя падчерица

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-03T16:37:40+03:00

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Чета Трамп от традиции устраивать большой пасхальный праздник для близких и друзей в Белом доме, как в свое время делала семья Обамы, отказались. А вот от похода на воскресную службу уклоняться не стали. В воскресенье президент и первая леди побывали в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич. К праздничному походу Дональда и Мелании в церковь присоединилась дочь президента - правда, в отличие от обыкновенного, не Иванка, а Тиффани Трамп. Журналисты не могли не сравнить стиль падчерицы первой леди с тем образом, который она выбрала для праздничной службы и это сравнение оказалось в пользу последней. Репортеры пришли к выводу, что в вопросах стиля Мелании нет равных. На службу она надела принтованное платье-миди Azzedine Alaia без рукавов и с акцентом на талии.

Мелания Трамп с мужем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свой образ первая леди дополнила изящными белыми босоножками Christian Louboutin.

А вот 24-летняя Тиффани с нарядом явно прогадала. Девушка выбрала для пасхальной службы платье-футляр молочного оттенка, которое и сидит небезупречно и привлекло внимание к ее совсем не плоскому животу.

Модные критики сдержанно отреагировали на образ дочери президента США, лишний раз восхитившись его женой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, последние месяцы выдались для семьи Трамп непростыми. Тема измен Дональда его жене Мелании обсуждают все западные СМИ. Неделю назад актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, рассказавшая в интервью о своей связи с Дональдом.

Параллельно с этим развивается история сына президента - Дональда-младшего. В марте этого года был обнародован факт его измены супруге, модели Ванессе Хейдон, с которой он прожил в браке 13 лет и которая родила ему пятерых детей. Теперь Дональд-младший готовится к бракоразводному процессу.