Число заемщиков-банкротов за три месяца этого года выросло в полтора раза

СЕГОДНЯ 16:34 2018-04-03T16:45:51+03:00

Институт банкротства заработал с 1 октября 2015 года. Человек, который не может вернуть деньги банку, может обратиться в суд, чтобы его признали банкротом. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Это люди, которые взяли кредиты, но не смогли возвратить деньги банку. В результате они инициировали процедуру своего банкротства.

Лидер по количеству личных банкротств — Московский регион. Это понятно. У столичных жителей выше финансовая грамотность. Они знают как о возможности стать банкротами, так и о том, как это это оформить. К тому же москвичи берут очень много кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро, в Москве и области за январь и февраль банки выдали займов на 79 млрд руб. В феврале этого года рост розничного кредитования составил 28% по отношению к февралю 2017-го.

Напомним, что институт банкротства заработал с 1 октября 2015 года. Человек, который не может вернуть деньги банку, может обратиться в суд, чтобы его признали банкротом. Тогда его имущество продадут в счет погашения долга, и он перестанет что-либо быть должным банку, даже если кредит полностью не будет выплачен. Продать можно не все. Например, взыскание не обратят на единственную квартиру (если она не ипотечная), компьютеры или автомобили, которые нужны для работы заемщика, единственный холодильник.

За 2,5 года несостоятельными признали 59 тыс. должников. Неплатежеспособных людей гораздо больше. 8 млн заемщиков имеют просрочку перед банками свыше 3 месяцев. Но не все начинают процедуру банкротства: она тоже не бесплатна. Чтобы стать банкротом, человеку надо потратить не меньше 70 тыс. руб.

- Самые крупные расходы — это вознаграждение арбитражному управляющему (25 тыс. руб.) и плата за две обязательные публикации объявления о банкротстве в газете «КоммерсантЪ» (около 20 тыс. руб.). Кроме того, тем заемщикам, которые живут в небольших городах, надо будет еще доехать до областного центра. Ведь заявление о банкротстве подают обязательно в арбитражный суд, которого нет в небольших населенных пунктах, — комментирует председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Пока все разговоры об удешевлении процедуры банкротства, которые давно ведутся на самом высоком уровне, так и остаются разговорами.