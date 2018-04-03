Ноги короткие, ну не сложилось: Ольга Орлова оправдалась по поводу своей постройневшей фигуры

СЕГОДНЯ 17:10 2018-04-03T18:20:32+03:00

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Однажды Ольга Орлова в одном из интервью призналась, что обожает поесть, ведь только человек, обожающий жизнь во всей ее полноте может по достоинству оценить вкусный стол. Но увы! – также всю жизнь артистка вынуждена была ограничивать себя в питании, чтобы выглядеть стройной и подтянутой. Но, похоже, в последнее время эти ограничения стали уж очень строги. На последней фотографии, которая экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала в своем инстаграме она выглядит настолько стройной, что вполне может сойти за школьницу.

«Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп, переубеждать не стану! P. S. Ноги короткие (ну, не сложилось)», - подписала снимок певица.

olgaorlova1311 Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: каждый закат это начало очень-очень яркого и большого рассвета #ШриЧинмой Слушайте, читаю комментарии про своё тело ... Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп - переубеждать не стану! P. S. Ноги короткие(ну, не сложилось! ), фотограф г..вно (прости, Натусь @ng_tv) Желаю всем отличного настроения, такого же как у меня !

Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру звезды: «Какая худышечка! Красотка! Молодец!», «Фигура хорошая», «Оленька, вы как девушка 19-летняя, даже и не скажешь что вам может быть 40... Вы прекрасны и душой и телом», «Красотка! Фигура шикарная, всем бы такую в 40 лет», — засыпали комплиментами Орлову подписчики. А многие отметили необычный купальник звезды.

К слову, недавно звезда рассказала, что не имеет ничего против пластических операции и не исключено, что и она ляжет под нож хирурга, если решит, что ей уже пора вступить в борьбу за ускользающую молодость.

olgaorlova1311 Всем хороших выходных)))

«Я прекрасно понимаю, что каждой женщине хочется отсрочить старость, вернуть себе молодое лицо. Я обязательно воспользуюсь услугами пластических хирургов­, когда в этом будет необходимость. Может быть, лет через десять», - призналась звезда.

В беседе с «7 дней» певица рассказала, что своим цветущим видом обязана генам, а вовсе не изнурительным тренировкам и строгим диетам. Основной секрет продления молодости прост, считает певица и ведущая:

olgaorlova1311 Фотография заряжена на яркие и позитивные эмоции! #ялюблютебяжизнь

"Достаточно умеренно есть, побольше двигаться, вести здоровый образ жизни. И отказаться от курения и алкоголя: все это очень старит", - добавила она.