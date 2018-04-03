Ноги короткие, ну не сложилось: Ольга Орлова оправдалась по поводу своей постройневшей фигуры
Однажды Ольга Орлова в одном из интервью призналась, что обожает поесть, ведь только человек, обожающий жизнь во всей ее полноте может по достоинству оценить вкусный стол. Но увы! – также всю жизнь артистка вынуждена была ограничивать себя в питании, чтобы выглядеть стройной и подтянутой. Но, похоже, в последнее время эти ограничения стали уж очень строги. На последней фотографии, которая экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала в своем инстаграме она выглядит настолько стройной, что вполне может сойти за школьницу.
«Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп, переубеждать не стану! P. S. Ноги короткие (ну, не сложилось)», - подписала снимок певица.
Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру звезды: «Какая худышечка! Красотка! Молодец!», «Фигура хорошая», «Оленька, вы как девушка 19-летняя, даже и не скажешь что вам может быть 40... Вы прекрасны и душой и телом», «Красотка! Фигура шикарная, всем бы такую в 40 лет», — засыпали комплиментами Орлову подписчики. А многие отметили необычный купальник звезды.
К слову, недавно звезда рассказала, что не имеет ничего против пластических операции и не исключено, что и она ляжет под нож хирурга, если решит, что ей уже пора вступить в борьбу за ускользающую молодость.
«Я прекрасно понимаю, что каждой женщине хочется отсрочить старость, вернуть себе молодое лицо. Я обязательно воспользуюсь услугами пластических хирургов, когда в этом будет необходимость. Может быть, лет через десять», - призналась звезда.
В беседе с «7 дней» певица рассказала, что своим цветущим видом обязана генам, а вовсе не изнурительным тренировкам и строгим диетам. Основной секрет продления молодости прост, считает певица и ведущая:
"Достаточно умеренно есть, побольше двигаться, вести здоровый образ жизни. И отказаться от курения и алкоголя: все это очень старит", - добавила она.