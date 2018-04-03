2018-04-03T18:35:37+03:00
Экономика

Невозвратные железнодорожные билеты: получится ли сэкономить

В некоторых случаях можно получить деньги назад даже за невозвратные железнодорожные билеты. "Комсомолка" разбирается в новых правилах
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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В кассах РЖД начнут продавать билеты на поезда дальнего следования, которые нельзя вернуть. Эти билеты будут стоить дешевле обычных. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевВ кассах РЖД начнут продавать билеты на поезда дальнего следования, которые нельзя вернуть. Эти билеты будут стоить дешевле обычных. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Госдума в третьем чтении приняла закон о невозвратных железнодорожных билетах. Новые правила начнут действовать с 1 января 2019 года.

Что поменяется? В кассах РЖД начнут продавать билеты на поезда дальнего следования, которые нельзя вернуть. Эти билеты будут стоить дешевле обычных. Традиционные возвратные билеты никуда не денутся.

Сколько получится сэкономить, пока не понятно. В законе размер скидки за отказ от возврата не прописан, окончательное решение останется на совести перевозчика.

Железнодорожники уверяют, что с новым законом получится снизить стоимость проезда для всех. Сейчас РЖД приходится в тарифы включать риски возврата билета. А так перевозчик сможет себя застраховать от убытков из-за мест, от которых отказались в последний момент.

В законе есть несколько случаев, когда в кассе можно будет получить деньги даже за невозвратный билет:

- Внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи.

- Полученная травма.

- Смерть члена семьи.

- Отмена или задержка поезда.

Все болезни, травмы и трагедии нужно подтвердить документами для получения денег за невозвратный билет.

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