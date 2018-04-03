Невозвратные железнодорожные билеты: получится ли сэкономить
Госдума в третьем чтении приняла закон о невозвратных железнодорожных билетах. Новые правила начнут действовать с 1 января 2019 года.
Что поменяется? В кассах РЖД начнут продавать билеты на поезда дальнего следования, которые нельзя вернуть. Эти билеты будут стоить дешевле обычных. Традиционные возвратные билеты никуда не денутся.
Сколько получится сэкономить, пока не понятно. В законе размер скидки за отказ от возврата не прописан, окончательное решение останется на совести перевозчика.
Железнодорожники уверяют, что с новым законом получится снизить стоимость проезда для всех. Сейчас РЖД приходится в тарифы включать риски возврата билета. А так перевозчик сможет себя застраховать от убытков из-за мест, от которых отказались в последний момент.
В законе есть несколько случаев, когда в кассе можно будет получить деньги даже за невозвратный билет:
- Внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи.
- Полученная травма.
- Смерть члена семьи.
- Отмена или задержка поезда.
Все болезни, травмы и трагедии нужно подтвердить документами для получения денег за невозвратный билет.