Тут нельзя рисковать: Мэрайя Кэри сама сделала предложение руки и сердца молодому любовнику

СЕГОДНЯ 18:41 2018-04-03T18:52:21+03:00

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Мэрайя Кери так громко и долго расставалась с австралийским миллиардером Джемсом Пакером, что казалось, это надолго отобьет у поп-звезды охоту идти под венец. А вот и нет. Похоже, если девушка решила выйти замуж остановить ее может… да ничего. Тем более, если это Мэрайя – звезда, известная своим упорством в достижении цели. Только в отличие от ситуации с Пакером, в отношениях с 34-летнем Брайаном Танаке, красавица не стала ждать милостей от природы, а сама сделала предложение руки и сердца возлюбленному. Правда, завуалированно.

Джеймс Пакер и Мэрайя Кери, 2016 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как рассказала одна из подруг певицы, недавно Мэрайя спела своему приятелю песню собственного сочинения с намеком на то, что мечтает стать его женой. И Брайан так опешил, что согласился. Однако кольцо Танака своей любимой пока не преподнес.

Зато Мэрайя в компании Танаки с размахом отметила очередной день рождения. Правда, сколько именно лет ей исполнилось — 48 или 49, точно не известно. Ведь когда Кэри спрашивают, в каком году она родилась, звезда «путается в показаниях». Празднование прошло в Диснейлэнде, который певица называет «самым веселым местом на планете». Да и сам праздник прошел в стиле диснеевских принцесс. Именнинице вынесли огромный, украшенный башней торт и когда Кэри задувала на нем свечки, она заявила: «Никому не скажу, какое желание я загадала!» Как будто и так трудно догадаться.

Певица сама сделала предложение руки и сердца возлюбленному.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Мэрайя и Брайан сблизились в ту пору, когда она еще была невестой миллиардера Джеймса Пакера. После того, как помолвка была расторгнута, звезда начала открыто встречаться с Танакой. А подвенечное платье, которое певица купила для свадьбы с Джеймсом, она демонстративно сожгла в своем новом клипе. По словам Кэри, она нисколько не жалеет, что не стала женой Пакера. Ведь вскоре выяснилось, что у Джеймса обнаружились серьезные проблемы с психикой. «Я так и знала, что с ним что-то не так!» — удовлетворенно заявила Кэри.

Правда, сам богач называл другие причины для разрыва с Мэрайей. Он считал ее жуткой транжирой, которая спускала на наряды и косметологию его деньги. И эти суммы превышали сотни тысяч долларов.

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Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов

Новый видеоролик на песню I Don’t , предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером. А в финале истории известная исполнительница сжигает белоснежное платье, которое покупала для свадьбы с миллиардером. По информации из разных источников, его цена равна 250 тысяч долларов. Ох, не зря Пакер обвинял невесту в транжирстве (подробности)