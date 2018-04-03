Геннадий Зюганов: ...А я теперь во многом выполняю роль Примакова

СЕГОДНЯ 18:58 2018-04-03T19:00:12+03:00

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- Геннадий Андреевич, я посмотрел социальные сети, все обсуждают ваше заявление, что вы назвали Павла Грудинина «лидером», и в то же время не рекомендовали ему идти на выборы губернатора Московской области.

- Да еще никто не обсуждал насчет рекомендаций. Тут придумывают.

- А насчет «лидера»?

- Так он стал им, его все знают... В принципе - Грудинин один из лучших, успешных хозяйственников. Он будет выступать на Московском экономическом форуме с программой.

- А разве может быть несколько лидеров?

- Я считаю, что очень важно, особенно в кризисный, трудный момент, чтобы в стране были люди, к слову которых прислушиваются.

Это очень важно на уровне административном, допустим, - чтобы к слову прислушивались и верили Президенту России. А на уровне духовном - Святейший Патриарх у нас пользуется огромным авторитетом, уважением, он прекрасно словом умеет внушать, объяснять, убеждать.

В политике крайне важно, чтобы были люди, способные… Большое достоинство, оно есть в любой сфере, в науке - Жорес Алферов непререкаемый авторитет, и не только у нас, но и за рубежом.

Это счастье для страны, если у нее есть такого уровня лидеры.

- А Геннадий Андреевич теперь кто?

- К Геннадию Андреевичу (Зюганову. - А.Г.) прислушиваются в стране очень внимательно, многие говорят, что я сегодня во многом выполняю роль, которую в свое время выполнял Евгений Максимович Примаков.

- Ого!

- Потому что я знаю хорошо эпоху Брежнева, Горбачева, Ельцина, и все эти годы работал на укрепление духовного облика страны и справедливости. Я думаю, ты тоже скоро за нас голосовать начнешь...

- Геннадий Андреевич, скажите, а мне теперь за кого – за Грудинина или за Зюганова, "за большевиков али за коммунистов"? (Как говорили в фильме "Чапаев")

- А у нас общая программа.

- Грудинина в партию вы не будете принимать?

- Это личное дело каждого.

И еще - по поводу программ... Когда выступал президент Путин, Святейший Патриарх Кирилл, Жорес Алферов, нобелевский лауреат, - они предложили формулу вывода из кризиса: это святая Русь, все лучшее и очень ценное, тысячелетняя российская государственность, которой мы гордимся, плюс - советская справедливость.

- А Алферов - тоже лидер?

- Ну, Жорес Алферов - в науке.

- То есть, чем больше лидеров, тем лучше?

- Да. По-моему, хорошо!