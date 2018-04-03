2018-04-03T19:00:12+03:00
Политика

Геннадий Зюганов: ...А я теперь во многом выполняю роль Примакова

Лидер КП РФ в эфире Радио "Комсомольская правда" выстроил политиков "по ранжиру"
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments2
Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- Геннадий Андреевич, я посмотрел социальные сети, все обсуждают ваше заявление, что вы назвали Павла Грудинина «лидером», и в то же время не рекомендовали ему идти на выборы губернатора Московской области.

- Да еще никто не обсуждал насчет рекомендаций. Тут придумывают.

- А насчет «лидера»?

- Так он стал им, его все знают... В принципе - Грудинин один из лучших, успешных хозяйственников. Он будет выступать на Московском экономическом форуме с программой.

- А разве может быть несколько лидеров?

- Я считаю, что очень важно, особенно в кризисный, трудный момент, чтобы в стране были люди, к слову которых прислушиваются.

Это очень важно на уровне административном, допустим, - чтобы к слову прислушивались и верили Президенту России. А на уровне духовном - Святейший Патриарх у нас пользуется огромным авторитетом, уважением, он прекрасно словом умеет внушать, объяснять, убеждать.

В политике крайне важно, чтобы были люди, способные… Большое достоинство, оно есть в любой сфере, в науке - Жорес Алферов непререкаемый авторитет, и не только у нас, но и за рубежом.

Это счастье для страны, если у нее есть такого уровня лидеры.

- А Геннадий Андреевич теперь кто?

- К Геннадию Андреевичу (Зюганову. - А.Г.) прислушиваются в стране очень внимательно, многие говорят, что я сегодня во многом выполняю роль, которую в свое время выполнял Евгений Максимович Примаков.

- Ого!

- Потому что я знаю хорошо эпоху Брежнева, Горбачева, Ельцина, и все эти годы работал на укрепление духовного облика страны и справедливости. Я думаю, ты тоже скоро за нас голосовать начнешь...

- Геннадий Андреевич, скажите, а мне теперь за кого – за Грудинина или за Зюганова, "за большевиков али за коммунистов"? (Как говорили в фильме "Чапаев")

- А у нас общая программа.

- Грудинина в партию вы не будете принимать?

- Это личное дело каждого.

И еще - по поводу программ... Когда выступал президент Путин, Святейший Патриарх Кирилл, Жорес Алферов, нобелевский лауреат, - они предложили формулу вывода из кризиса: это святая Русь, все лучшее и очень ценное, тысячелетняя российская государственность, которой мы гордимся, плюс - советская справедливость.

- А Алферов - тоже лидер?

- Ну, Жорес Алферов - в науке.

- То есть, чем больше лидеров, тем лучше?

- Да. По-моему, хорошо!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Новости 24
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови