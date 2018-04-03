2018-04-03T23:26:52+03:00
Профессии будущего

Работа твоей мечты: В Тимирязевской академии прошел День карьеры

Студенты смогли выбрать понравившегося работодателя среди крупнейших российских и зарубежных компаний
Ксения БОГДАНОВА
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Представители более 60 крупнейших российских и зарубежных компаний пришли в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева на День карьеры. Фото: timacad.ru.Представители более 60 крупнейших российских и зарубежных компаний пришли в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева на День карьеры. Фото: timacad.ru.
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В Тимирязевской академии 3 апреля стартовал традиционный ежегодный День карьеры. Представители более 60 крупнейших российских и зарубежных компаний пришли в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, чтобы познакомиться с его учащимися – своими потенциальными сотрудниками. Студенты Тимирязевкки смогли выбрать понравившегося работодателя и сделать первый шаг к работе своей мечты. Среди компаний, являющихся постоянными участниками Дней карьеры в академии, такие признанные лидеры российского рынка, как «Байер», «Сингента», «Джон Дир Русь» и многие другие.

В залах Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова развернулась ярмарка вакансий, которая продлится в академии два дня. Работодатели подготовили свои информационные стенды: постеры, буклеты, презентации рассказывают о лидерах российского аграрного бизнеса и крупнейших производителях пищевой отрасли. Представители компаний отвечали на вопросы студентов и предлагали заполнить анкеты всем, кто заинтересован в сотрудничестве.

Студенты Тимирязевкки смогли выбрать понравившегося работодателя и сделать первый шаг к работе своей мечты. Фото: timacad.ru.

Студенты Тимирязевкки смогли выбрать понравившегося работодателя и сделать первый шаг к работе своей мечты. Фото: timacad.ru.

- Хочу работать технологом на молочном производстве, - рассказала Любовь Гулюкина, студентка направления «Технология производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции». - Заполнила анкеты нескольких компаний: «Русское молоко», «Данон» и Московский завод плавленых сыров «Карат». Думаю, мне повезет!

Примечательно, что в числе работодателей часто оказываются бывшие студенты Тимирязевки. Выпускники академии, закончив учебу, становятся востребованными специалистами и легко находят себе работу по душе. С полученными в университете знаниями они успешно продвигаются по карьерной лестнице и становятся настоящими профессионалами. И, как правило, возвращаются в академию, чтобы найти сотрудников для своих компаний в стенах родного вуза.

- Мы регулярные участники Дня карьеры в академии, - говорит руководитель кадровой службы группы компаний «Продимекс» Георгий Лапутин. — Нас устраивает теоретический и практический уровень подготовки выпускников и мы, конечно же, заинтересованы в таких кадрах.

По словам Георгия Лапутина, в прошлом году после Дня карьеры в группу компаний «Продимекс» приняли на работу семь тимирязевцев. Кроме того, студентам оплачивается стажировка, предоставляется жилье, питание, трансфер к месту работы и частично спецодежда, закрепляется преподаватель-наставник.

Представители компаний отвечали на вопросы студентов и предлагали заполнить анкеты всем, кто заинтересован в сотрудничестве. Фото: timacad.ru.

Представители компаний отвечали на вопросы студентов и предлагали заполнить анкеты всем, кто заинтересован в сотрудничестве. Фото: timacad.ru.

Как показывает практика, сотрудничество аграрного университета и бизнеса взаимовыгодно обеим сторонам. Студенты проходят стажировку и практику на ведущих предприятиях, посещают мастер-классы и практические занятия на производстве. Это помогает найти баланс между потребностью отрасли и возможностями вуза в вопросе подготовки специалистов. И то, что работодатели в поисках кадров неизменно обращаются в Тимирязевскую академию, подтверждает высокий уровень ее образования.

– Я закончила факультет экономики и финансов, уже два года работаю специалистом по подбору персонала, - говорит Алёна Мылтасова, представитель крупной торговой сети «Ашан Ритейл», - И сегодня я сама пришла рассказать тимирязевцам о нашей компании. Рекомендую всем студентам и выпускникам академии обязательно посещать ярмарку вакансий. Тимирязевка даёт все возможности для уверенного старта.

Первый день ярмарки вакансий был посвящен таким направлениям как агрономия, биотехнология, ветеринария, зоотехния, агрохимия и агропочвоведение, экология и природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

– У вас появилась прекрасная возможность пройти практику и стажировку в крупных компаниях. Проявите активность, и вас заметят! – напутствовал студентов первый проректор университета Илья Корнеев.

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