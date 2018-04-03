Александр Овечкин забросил шайбу "Сент-Луису", укрепив лидерство в гонке снайперов НХЛ

СЕГОДНЯ 07:25 2018-04-03T07:28:06+03:00

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Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" добились гостевой победы со счетом 4:2 над клубом "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного первенства НХЛ, который прошел в ночь на 3 апреля. В своем 1001 матче в лиге шайбой отметился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Ови отличился на 59-й минуте игры, забросив шайбу в пустые ворота. Голевую передачу ему отдал Евгений Кузнецов.

Помимо Овечкина в составе "Вашингтона" шайбы забросили Никлас Бэкстрем (21-я минута), Алекс Чиассон (23), Андре Бураковски (28). А вот у "Блюз" на 4-й минуте матча счет открыл россиянин Владимир Тарасенко. На 32-й же минуте игры отличился Патрик Берглунд.

После успешной игры с "Сент-Луисом" Александр Овечкин увеличил свой отрыв в гонке снайперов нынешнего сезона. В 80 играх чемпионата у лидера "Кэпиталз" 84 очка - 46 шайб и 38 передач. Следом за Овечкиным идет финн Патрик Лайне из "Виннипег Джетс", которому не удалось отличиться в игре против "Оттавы". На счету игрока сборной Финляндии - 43 шайбы. До конца регулярного сезона Овечкину осталось сыграть два матча, а Лайне - три поединка.

На данный момент "Вашингтон Кэпиталз" занимает 3 место в Восточной конференции НХЛ с 103 баллами за 80 игр.