Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ирландец Конор Макгрегор отказался от боя с ним

СЕГОДНЯ 07:40 2018-04-03T07:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед своим титульным боем в UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов продолжает сыпать яркими и колкими фразами. После заочной перепалки с американцем Тони Фергюсоном Хабиб рассказал, что мог бы выйти на бой и против знаменитого ирландца Конора Макгрегора. Он не появлялся в октагоне с ноября 2016 года. Но драки россиянина с ирландцем не состоится:

- Ему звонили, но он отказался. Его команда сказала, что не успеет "сделать вес". Это странно, потому что не так давно он говорил, что будет наготове. Ну и где же он сейчас? Осталось шесть дней, и за это время можно сделать вес, - заявил Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.

Касательно же своего нынешнего соперника Макса Холлоуэя Нурмагомедов тоже высказался, отметив, что был удивлен, когда ему объявили о том, что ему предстоит драться именно против этого американца:

- Не думал, что его вызовут на замену, ведь он совсем недавно был травмирован. Думал, это будет Порье, Альварес, Петтис, Киеса, Яквинта или кто-то другой из лёгкого веса. Я ответил, что за настоящий титул мне без разницы с кем драться.

Тем не менее, российский боец отметил, что готов и дальше ждать боя с именитым ирландским спортсменом. Пока что же он будет дальше готовиться к поединку против Макса Холлоуэя. Он состоится 7 апреля Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223.