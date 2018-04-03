Чемпионат мира по футболу, интерактивные школы волонтера в каждом регионе и летний фестиваль: Как пройдет Год Добровольца в России

СЕГОДНЯ 15:57 2018-04-03T15:57:10+03:00

Как будут поддерживать и развивать волонтерское движение по всей стране в 2018 году

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Более 10 тысяч волонтерских проектов уже сейчас запущено в нашей стране. Как будет развиваться добровольческое движение в России дальше и как государство будет поддерживать волонтеров - обо всем этом шла речь в Москве 2 апреля.

Сейчас в стране до 10% взрослого населения вовлечены в волонтерство. Но, уверены эксперты, эта цифра может и должна увеличиться. Как отметила управляющий директор Фонда "Общественное мнение" Елена Петренко, недавнее исследование доказало, что чем больше человек занимается благотворительностью, тем счастливее он себя ощущает.

Председатель Совета ассоциации волонтерских центров РФ Артем Метелев также подчеркнул, что главная задача на 2018 год - вовлечь в добровольчество как можно больше людей. Ведь сегодня существует так много возможностей для бескорыстных, добрых поступков в совершенно разных сферах - есть спортивные волонтеры и волонтеры Победы, медиаволонтеры, культурные и экологические волонтеры, волонтеры-медики и серебрянные волонтеры.

Участники встречи с журналистами напомнили, что начале года был наконец-то принят закон о волонтерстве. В нем не только закреплены права добровольцев, но и прописаны возможности оказания им поддержки со стороны власти. Следующий этап - создание в каждом регионе страны интерактивных школ волонтера. В них будут обучать руководителей волонтерских организаций, самих добровольцев и представителей органов власти. Сейчас в столице разрабатываются практические рекомендации и методические пособия. Кроме того, в каждом регионе будет назначен ответственный за координацию волонтерской работы член правительства и выделено специальное помещение для добровольцев.

Руководитель дирекции по проведению Года добровольца в России Ксения Разуваева рассказала о главных волонтерских мероприятиях, которые пройдут в стране в ближайшее время. Пожалуй, самым долгожданным из них станет Чемпионат мира по футболу. Напомним, что волонтеры - традиционно важная часть праздника. Только в команду Оргкомитета "Россия-2018" вошли более 17 тысяч добровольцев. Кроме того, сейчас проходят обучение городские волонтеры ЧМ. Ребятам предстоит помогать болельщикам ориентироваться в городах проведения мундиаля.

Важной частью Года Добровольца станут акции памяти, приуроченные ко Дню Победы. Также в 2018 году в России пройдет более 30 международных мероприятий при партнерстве волонтеров ООН. А 1-2 июня в Москве в парке "Зарядье" запланирован большой летний волонтерский фестиваль. Его участниками станут более 6 тысяч человек.

А завершится год традиционным двухдневным форумом "Доброволец России", а также вручением одноименной премии, которые пройдут в декабре.