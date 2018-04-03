Артем Дзюба заявил, что готов лично заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против "Зенита"

СЕГОДНЯ 07:50 2018-04-03T07:51:37+03:00

Права на Артема Дзюбу принадлежат питерскому "Зениту", но пока что он играет в аренде за тульский "Арсенал". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Известный своими громкими высказываниями и забитыми голами нападающий Артем Дзюба признался, что готов лично пойти против контракта, дабы сыграть против питерского "Зенита". Сейчас футболист выступает за тульский "Арсенал" на правах аренды, зенитовцам принадлежат на него права и они могут "диктовать условия". Согласно пунктам договора, за выход Дзюбы в матче против "Зенита" необходимо выложить 120 тысяч евро. И Артем готов лично пойти на это:

- Я понимаю, что, сделав это, окончательно в ноль уйду. То есть я 3-4 месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но да, я не лукавл. 100% заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну, - заявил Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24".

При этом, Дзюба сказал, что перед сезоном должен был уходить из "Зенита", поскольку на него не рассчитывали новые наставники:

- Видно было, что кто-то Манчини что-то наговорил. Что у меня проблемы с коленом, и они хотели, чтобы я не тренировался, занимался индивидуально, мол, я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив, - заявил футболист.

Матч питерского "Зенита" и "Арсенала" должен пройти 22 апреля в Туле в рамках 27 тура чемпионата России по футболу.