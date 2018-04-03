2018-04-03T11:15:36+03:00
Политика

Политолог: «На митинге против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга людям раздали красные шарики, чтобы с воздуха нельзя было подсчитать число участников»

Всего на акцию пришли 1 700 человек
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Изменить размер текста:

Оппозиционеры пустили все орудия на рекламу митинга против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. На акцию народ зазывали все – от Евгения Ройзмана до Алексея Навального. Но, увы, сходка провалилась. Активисты попытались завысить количество людей, но у полиции все подсчитано – на митинг собрались 1700 человек. Не помогли даже политические гастролеры из Москвы, которые должны были жечь глаголом со сцены.

- На митинге использовали «гениальную» идею с шариками, - поделилась с «КП» вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – В следующий раз пусть Ройзман дает пришедшим по два или три шарика в руки, чтобы сложнее было сосчитать число участников акции с квадрокоптера. Кстати, по количеству людей на митинге – провал. Ройзман персона очень узнаваемая. Плюс агитацию делали Навальный и Собчак. Была реклама в Фейсбуке. И пришло всего 1700 человек. Это очень мало. Это никакая не победа. Удивительно, что на митинге не выступали сторонники Ройзмана из Екатеринбурга. Выходит, у него просто нет команды. Пришли вроде два депутата гордумы. И все! Где местные лидеры мнений, уважаемые люди города? Ройзман там прожил всю жизнь, говорит, что помогает людям. Но его сторонников было очень мало в полуторамиллионном городе. Поэтому привезли московского оппозиционера Дмитрия Гудкова. Но он смотрелся очень неуверенно. Не знал проблем города, казалось, что не понимал, где выступает.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Храм УПЦ МП в Ровенской области захватили сторонники непризнанного Киевского патриархата
«Украинские железные дороги» заявили о крупных убытках из-за фиксированных тарифов
Госдума приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на русском языке
Транзит российского газа через Украину вырос на 21,3%
Юрий Дудь снял фильм о золотой эпохе MTV
Замглавы Минпромторга: РФ прорабатывает ответ на стальные пошлины США
Система tax free будет запущена в ряде городов ЧМ-2018 с 10 апреля
Новые серии «Простоквашино»: «Союзмультфильм» показал первый эпизод мультфильма
Путин назвал прошедшие президентские выборы в стране максимально прозрачными
Китай может «зеркально» ответить на торговые ограничения США
Савченко предложила Украине свой план реформ: провести перепись и поделить республику
Следователям разрешат допрашивать свидетелей онлайн
Мексика сказала США самим разбираться с "караваном" мигрантов
Бьёрндален объявит об уходе из большого спорта
ВЭБ решил не повышать пенсионный возраст в России
В России введут профстандарт для нянь