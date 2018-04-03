Политолог: «На митинге против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга людям раздали красные шарики, чтобы с воздуха нельзя было подсчитать число участников»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-03T11:15:36+03:00

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Оппозиционеры пустили все орудия на рекламу митинга против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. На акцию народ зазывали все – от Евгения Ройзмана до Алексея Навального. Но, увы, сходка провалилась. Активисты попытались завысить количество людей, но у полиции все подсчитано – на митинг собрались 1700 человек. Не помогли даже политические гастролеры из Москвы, которые должны были жечь глаголом со сцены.

- На митинге использовали «гениальную» идею с шариками, - поделилась с «КП» вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – В следующий раз пусть Ройзман дает пришедшим по два или три шарика в руки, чтобы сложнее было сосчитать число участников акции с квадрокоптера. Кстати, по количеству людей на митинге – провал. Ройзман персона очень узнаваемая. Плюс агитацию делали Навальный и Собчак. Была реклама в Фейсбуке. И пришло всего 1700 человек. Это очень мало. Это никакая не победа. Удивительно, что на митинге не выступали сторонники Ройзмана из Екатеринбурга. Выходит, у него просто нет команды. Пришли вроде два депутата гордумы. И все! Где местные лидеры мнений, уважаемые люди города? Ройзман там прожил всю жизнь, говорит, что помогает людям. Но его сторонников было очень мало в полуторамиллионном городе. Поэтому привезли московского оппозиционера Дмитрия Гудкова. Но он смотрелся очень неуверенно. Не знал проблем города, казалось, что не понимал, где выступает.