2018-04-03T13:05:38+03:00
Экономика

Греческая делегация примет участие в ПМЭФ-2018

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом
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ПМЭФ-2018 станет площадкой для продолжения диалога о долгосрочном сотрудничестве между греческим и российским бизнес-сообществомПМЭФ-2018 станет площадкой для продолжения диалога о долгосрочном сотрудничестве между греческим и российским бизнес-сообществом
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На встрече обсудили вопросывзаимодействия деловых кругов двух стран и поддержки греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса. Греческая сторона выразила интерес к участию предпринимателей Греции в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24-26 мая 2018 года. По словам Димитриоса Веланиса, планируется, что в состав делегации войдут представители греческого правительства на уровне министров и руководителей регионов.

Кроме того, обсуждался вопрос организации круглых столов: «Россия-Греция: новая эпоха сотрудничества на основе взаимного доверия» с участием представителей крупного бизнеса и «Содействие развитию сотрудничества между компаниями Российской Федерации и Греческой Республики» для малого и среднего предпринимательства в рамках взаимодействия между Фондом «Росконгресс» и национальным выставочным агентством Греции «TIF HELEXPO». Соглашение о сотрудничестве между этими компаниями было подписано на ПМЭФ-2017. В рамках его реализации в сентябре 2017 года был проведен Первый деловой форум «ЕАЭС - Греция: новый мост для сотрудничества и развития» в г. Салоники.

Антон Кобяков выразил уверенность, что ПМЭФ-2018 станет площадкой для продолжения диалога о долгосрочном сотрудничестве между греческим и российским бизнес-сообществом: «Взаимодействие между организаторами крупнейших деловых площадок, таких как ПМЭФ и TIF, служит базой для выстраивания тесного экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Наши страны совместно развивают целый ряд отраслей экономики. Видим заинтересованность греческих бизнесменов в региональном сотрудничестве и в организации совместных предприятий с российскими предпринимателями».

Оператором форума является фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

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