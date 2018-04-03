2018-04-03T14:39:23+03:00
Общество

Военные жалуются на школьные стандарты

Из-за отсутствия единого образовательного пространства дети теряют знания
Федор ПЕТУНИН
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От частых переездов родителей-военных нередко страдают их дети. И не только от новой обстановки, но и из-за того, что в каждой школе страны учат по-своему. Результаты опроса, проведенного на сайте kp.ru, показали, что образовательный стандарт в своём нынешнем виде ущемляет права семей военных: 87% принявших участие в опросе из семей военных, 66% переезжали более трех раз, 61% считают, что учебники в разных школах отличаются сильно и 69% подтвердил, что из-за переездов трудно адаптироваться к новым учебникам и образовательным программам.

РЕБЕНОК ВОЕННОГО — ЭТО ПРОФЕССИЯ

Помните народную мудрость: один переезд равен двум пожарам? А что, если это не переезд из одного района города в другой, а речь идет о том, чтобы перемахнуть через несколько часовых поясов? Например, перебраться из Восточного военного округа в Южный.

Семьям военных к таким перемещениям не привыкать. Где Родина скажет, там и будут служить. Но одно дело, когда по стране из гарнизона в гарнизон мотается 25-летний лейтенант с молодой женой. Это даже романтично. Но что, если переезжать приходится с детьми?

- Жизнь военных – это постоянные переезды. Разные гарнизоны, разные школы, разные методики преподавания одних и тех же предметов – это целая проблема, - комментирует Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. - И дело не только в том, что везде разные учебники и каждый педагог выбирает, по какому материалу ему вести уроки, но и сам уровень преподавания везде разный. В некоторых гарнизонах просто нет хороших учителей. Одна надежда на то, что офицерские дети, как правило, очень ответственно относятся к учебе. Понятно, что трудно подогнать все школы под один стандарт. Москва и какой-нибудь военный гарнизон, расположенный в глубинке – конечно, уровень и методика преподавания там будут разные. Но было бы правильно стандартизировать учебники.

- Нашей дочери 15 лет, она учится в девятом классе. Поменяли уже три школы, - рассказывает Алла Николаева, супруга подполковника из полка внутренних войск, дислоцирующегося в Брянской области. - Конечно, это сложно. И это при том, что девочка у нас умная и общительная. Для любого человека переезд — это стресс, а на ребенка психологическая нагрузка вдвойне большая. Вот и получается, что в новой школе на одном предмете ребенку скучно, потому что он это все полгода назад прошел. А на другом предмете ничего непонятно, потому что он еще не знает, что такое валентность, а новые одноклассники уже химические уравнения щелкают. Командование ведь не будет спрашивать, когда нам удобно переехать, отправят и посреди четверти, - жалуется Алла. - Прибавьте к этому неустроенность первых недель на новом месте, тоску по друзьям, которые остались в другом городе, и слезы каждый вечер вам обеспечены.

Таких семей как Николаевы в российской армии десятки тысяч. Помочь им может новый Федеральный государственный образовательный стандарт, который готовит Министерство образования РФ. Новый документ приведет к единообразию программы и учебников по всей стране, что сделает перевод из одной школы в другую максимально безболезненным.

УЧИМСЯ В РАЗНОБОЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — это документ, в котором прописаны нормативы для такого тонкого процесса, как обучение. По сути — основа основ. Не удивительно, что изменения в них широко обсуждаются. При этом эксперты уверены, перемены назрели давно.

- Такая проблема действительно существует, - рассказывает Алексей Леонков, военный эксперт. - Я сам с ней столкнулся, будучи отцом четырёх детей. Сейчас ситуация такова, что образовательный стандарт, по сути, выбирает сама школа. А школы все разные. И соответственно, подход у всех разный. Если говорить о военном образовании, то здесь вообще много нюансов. Требуется особенная серьёзная техническая подготовка и те стандарты, которые были в советской школе. Если речь идёт о гражданском населении, то проблема образовательного стандарта не менее актуальна. Если бы в наших школах был некий единый стандарт и одинаковые требования, с определенной профориентацией, то были бы более высокие результаты у поступающих в вузы. Раньше, когда военнослужащие переезжали из города в город, отставание быстро навёрстывалось. Сейчас же получается так, что человек, переходя из одной школы в другую, начинает терять ранее приобретённые навыки. В итоге школьнику тяжело адаптироваться и в дальнейшем определиться с профессией. Я слышал, что министр образования Васильева собирается ввести единый стандарт, убрать ныне существующую «чехарду», и это справедливо. У меня и к ЕГЭ очень много вопросов...

Действующие стандарты внедрили в 2010 году, и почти сразу они начали вызывать вопросы и у преподавателей, и у родителей учеников. Дело в том, что документы эти слишком вольные и свободные. Они лишь дают общие установки, а что и в какой последовательности изучать, решает сама школа. Такой подход приводит к ситуациям, когда знания нового в школе ребенка не совпадают с тем, что успели освоить его одноклассники.

- Обновление ФГОС необходимо и необходимо срочно. Проблема в том, что у нас в стране нет единого образовательного пространства. В одних школах преподают так, в других эдак, - уверен заведующий кафедры мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ профессор Юрий Вяземский. - Я однажды заглянул к коллегам на экзамен по русской литературе. И там была девушка, она ничего не знала про «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Ни на один вопрос не смогла ответить. Но когда я поговорил с ней после экзамена, оказалось, что она очень хорошо знает Серебряный век: увлекается Велимиром Хлебниковым, цитирует Ходасевича. И таких примеров тысячи, когда образование у наших детей с какими-то дикими лакунами.

До конца марта Министерство образования принимало предложения по доработке документа. Теперь специалистам предстоит проанализировать идеи с мест и, если найдутся достойные, внести их в проект ФГОС.

- Обновление образовательного стандарта нацелено не на структурные изменения, а на добавление в них базового предметного содержания, того необходимого минимума, который обязан знать каждый учащийся по каждому предмету, - объясняет министр образования страны Ольга Васильева. - У нас есть поручение Президента о создании единого образовательного пространства, работа над которым затрагивает три вещи: стандарты, учебники и экспертизы учебников, и это все взаимосвязано. Подчеркну, что добавление базового содержания в стандартах не запрещает педагогу и ученику углублять и расширять знания по предмету, а создает тот необходимый минимум, на котором можно выстраивать по кирпичику свое дальнейшее развитие.

АРМЕЙСКИЙ ОПЫТ

Как это нередко бывает, военные уже решили проблемы, над которыми ломают головы гражданские. Пусть и на сравнительно небольшом уровне военных довузовских образовательных учреждений. Отметим, что в России работают 29 таких учреждений, в том числе шесть президентских кадетских училищ и десять суворовских военных училищ.

- Если вы возьмете федеральный перечень учебников, которые разрешено использовать в школах, вы читать его устанете — столько там пунктов. Министерством обороны для подведомственных учреждений определены две-три линейки учебников по каждому предмету. Таким образом в освоении школьной программы в учреждениях Минобороны достигается единство, - рассказал заместитель начальника Казанского суворовского военного училища по учебной работе Олег Жарков.

При этом Жарков подчеркнул, что отдельного государственного образовательного стандарта для учреждений Министерства обороны не существует. Они работают в рамках действующего на территории всей страны ФГОСа и соблюдают требования к единому образовательному пространству.

Сейчас специалисты Министерства образования работают над тем, чтобы четко разделить необходимые школьникам знания по классам. Что проходить на шестой год обучения, а что на седьмой. Мы эту работу уже сделали самостоятельно, - отметил Олег Жарков. - Для этого регулярно проводятся методические совещания, семинары, даже по отдельным предметам. На них обсуждаются данные вопросы, вырабатываются единые подходы, которые становятся обязательны к выполнению всеми довузовскими образовательными организациями, подведомственными Министерству обороны.

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