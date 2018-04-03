Минфин: 96% госзакупок в России имеют признаки продвижения «своих»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-04-03T14:49:38+03:00

Всего госкомпании в прошлом году совершили закупок на сумму свыше 16,5 трлн рублей. Крупнейшим заказчиком стала РЖД Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Минфин проверил, как госкомпании и госкорпорации выполняют закон о закупках товаров и услуг. Оказалось, 96% сделок совершаются с поставщиками, выбранными вне тендера. Это может быть косвенным признаком продвижения «своих» поставщиков.

Способов выбрать поставщика при закупке – множество. Минфин насчитал более 5 тысяч вариантов. Но конкурентными признаны только конкурс, аукцион и запрос котировок (один из самых простых видов заявок с минимумом документации – прим. Авт). Этими способами пользуются только в 4% случаев.

Неконкурентными являются закупки, которые не подразумевают проведения конкурса или аукциона, т.е. фактически проводятся у единственного поставщика или подрядчика. При закупке у единственного поставщика, заказчик напрямую обращается к одному конкретному исполнителю, а не выбирает между несколькими. Доля таких закупок – 31%. По сравнению с прошлым годом она немного сократилась. Оставшиеся 65% - другие способы, которые Минфин счел неконкурентными. Но эксперты не совсем согласны с ведомством в методике подсчета.

- В данном мониторинге отдельно не представлена такая форма закупки как «запрос предложений», - говорит Антон Емельянов, гендиректор Единой электронной торговой площадки. - Запросы предложений в этом документе включены в раздел «иные способы» и не входят в раздел конкурентых закупок. Это оказывает влияние на итог статистики. В настоящее время запросы предложений очень популярны среди заказчиков.

Емельянов пояснил, что «запрос предложений» вполне можно считать конкурентным способом. Заказчик запрашивает у потенциальных поставщиков предложения и выбирает наиболее выгодное по совокупности критериев - цена, качество, квалификация и так далее.

Всего госкомпании в прошлом году совершили закупок на сумму свыше 16,5 трлн рублей. Крупнейшими заказчиками стали Роснефть и РЖД. На их контракты приходится больше половины этой суммы – 9 трлн рублей.