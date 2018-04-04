В Ростовской области после трагедии в Кемерово проходит масштабная проверка всех торгово-развлекательных центров

СЕГОДНЯ 09:00 2018-04-04T08:26:17+03:00

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В Ростовской области продолжается масштабная внеплановая проверка противопожарного состояния мест массового скопления людей, поручение о старте которой губернатор донского региона Василий Голубев отдал сразу, как только стало известно о произошедшем в Кемерово, где в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

На оперативном совещании 26 марта глава региона потребовал от местных властей совместно с надзорными органами провести внеплановое обследование торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов с массовым пребыванием людей, подчеркнув, что особое внимание необходимо обратить на работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения, состояние эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения — всего того, словом, что привело к чудовищной трагедии.

-Эта работа не может быть остановлена, - предупредил губернатор.

И, начиная с прошлого понедельника, по настоящее время в регионе прошли проверки уже в 455 объектах, относящихся к категории «массового скопления людей» - инспекции затронули не только торгово-развлекательные комплексы и кинотеатры, но и детские досуговые организации и учреждения культуры и спорта.

Причем, специалисты инспектируют противопожарное состояние не только торговых центров и кинотеатров, но и детских досуговых и спортивных учреждений. Фото: ГУ МЧС по РО

Там побывали в рамках прокурорского реагирования специалисты МЧС, осмотревшие их на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. И это еще не все — инспекционные внеплановые выезды продолжаются дальше.

Более того, помимо контроля противопожарного состояния учреждений в целом, проводятся тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара — внезапно в том или ином центре объявляется сигнал тревоги, происходит эвакуация людей. Заодно проверяется состояние путей эвакуации — лестничных клеток, коридоров, эвакуационных выходов — и их соответствие предъявляемым требованиям: они должны быть свободны, не загромождены посторонними предметами, отделка стен должна быть выполнена материалами, имеющими соответствующие сертификаты.

-Как показало произошедшее в Кемерово, контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах надо начинать не тогда, когда они построены, а когда они только начинают проектироваться и проходят экспертизу, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Мы должны не только выражать сочувствие и слова поддержки пострадавшим и потерявшим близких, но и основательно усвоить этот урок. Вот почему проверки мест массового пребывания людей на Дону будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным, а с не реагирующих за замечания собственников ТРЦ мы будем жестко спрашивать.