Матч женских сборных России и Франции по фехтованию пройдет на ПМЭФ

СЕГОДНЯ 16:37 2018-04-03T16:34:26+03:00

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Товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях пройдет 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Ареной матча станет Мраморный зал — главный выставочный зал Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге.

«Соревнования по фехтованию впервые включены в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, — отметил министр спорта Павел Колобков. — Это будет уникальный по своему исполнению и по своей красоте турнир среди женских сборных России и Франции. Спортсмены этих двух стран всегда славились высокими результатами в фехтовании, а сам вид спорта является одним из старейших, даже историческим. Конечно, большую роль сыграет место проведения. Уверен, что этнографический музей просто не сможет оставить кого-либо равнодушным. Надеемся, что товарищеская встреча станет настоящим сюрпризом не только для ценителей фехтования, но и для тех, кто только открывает для себя этот вид спорта».

Товарищеский матч пройдет в форме командного турнира, состоящего из девяти боев. В заявки каждой команды включены по четыре спортсменки. Отметим, что женская сборная России выиграла командный турнир саблисток на Олимпийских играх 2016 года, а сборная Франции завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2017 года. Турнир включен Министерством спорта в перечень особо значимых международных спортивных мероприятий, проводимых на территории России. В рабочую группу по подготовке турнира во главе с Министром спорта Павлом Колобковым вошли представители Федерации фехтования России, Олимпийского комитета России, правительства Санкт-Петербурга и Фонда «Росконгресс» — организатора Петербургского международного экономического форума.

«В этом году Франция получила статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме, и турнир с участием лидеров мировой сабли расширит программу дружеских обменов между странами, — отметил заместитель директора Фонда „Росконгресс“ Георгий Брюсов. — В свою очередь, фехтование получит уникальную возможность для презентации своего вида спорта на деловой площадке мирового уровня».

Ответная встреча саблисток России и Франции планируется в Париже в ноябре этого года в рамках конгресса Международной федерации фехтования (FIE).