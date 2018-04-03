2018-04-03T20:28:29+03:00
Политика

"Что будет" с Владимиром Сунгоркиным: Какие выводы были сделаны из трагедии в Кемерове

Прямая видеотрансляция начнется в 20.05 по московскому времени [видео]
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
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Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным.

Ведущий Александр Яковлев.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону

8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России)

Владимир Сунгоркин. Что будет . 03.04.2018.Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным. Ведущий Александр Яковлев. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp и Viber: номер +7-967-200-97-02 Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

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