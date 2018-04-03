Шипулин - Бьорндалену: "Я думал, что будешь соревноваться вечно"

СЕГОДНЯ 21:50 2018-04-03T21:57:42+03:00

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Лучший российский биатлонист Антон Шипулин у себя в "Инстаграме" написал трогательный пост уважения в адрес норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Легендарный скандинав во вторник, 3 апреля, официально объявил о завершении своей спортивной карьеры. Шипулин заявил у себя на страничке в соцсети:

- Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи в новом жизненном этапе, Уле!

Бьорндален и Шипулин были соперниками на протяжении всей карьеры. Но между ними всегда было уважение друг к другу. И даже во времена самых громких допинговых скандалов норвежец не шел на поводу у антироссийской истерии, которая царила даже в этом зимнем виде спорта.

Напомним, что сегодня Уле Эйнар Бьорндален, говоря о своем решении завершить карьеру, отметил: «Летом у меня был неприятный эпизод из-за проблем с сердцем. Я впервые в жизни столкнулся с мерцательной аритмией. Врачи взяли ситуацию под контроль, но проблема не ушла».