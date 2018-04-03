Международное бюро выставок оценило заявку Екатеринбурга на ЭКСПО 2025

3 Апр 22:00 2018-04-04T00:15:34+03:00

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Почти 170 лет во всем мире проходят выставки передовых достижений промышленности ЭКСПО. На них каждый раз съезжаются сотни тысяч инженеров, зрителей, да и вообще людей, которым интересно, куда ведет технический прогресс. Но за все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург вот уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия в 2025 году. И пока, все идет просто отлично: один из кандидатов (Париж), сам снял кандидатуру, а комиссия, которая сегодня посетила Екатеринбург, похоже, осталась довольна.

ОТОБЬЕМСЯ ЗА 5 ЛЕТ

Комиссия международного бюро выставок (МБВ) в Екатеринбург прибыла всего на 2 дня. И оба они будут очень напряженными. Например, всего за 48 часов делегации нужно изучить презентацию, посмотреть планы, увидеть земельный участок, пообщаться с представителями оргкомитета, увидеть планы развития города и это только малая часть планов. В первый день с раннего утра и до 2 часов дня делегация во главе с послом республики Корея в королевстве Дания Джай-Чул Чойем тщательно изучала заявку. А в небольшом перерыве рассказать о ходе инспекции к журналистам вышли вице-премьер России Аркадий Дворкович и губернатор области Евгений Куйвашев. Первая часть обсуждения, кстати, затянулась.

Заседание слегка затянулось, потому что у комиссии возникло много вопросов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да, мы немного задержались, потому что у комиссии были вопросы, - начал Дворкович. – В частности, они внимательно рассматривали мастер-план застройки, изучали схемы, как будут расположены павильоны, чем мы можем заинтересовать гостей выставки. Очень подробно, в мельчайших деталях мы объясняли тему выставки: «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Коллегам нужно было донести, что она будет интересна всем странам, потому что уже сейчас лучшие умы задумываются, а нужны ли инновации без применения? Ведь любая инновация нужны инновации не сами по себе, а для улучшения здоровья, качества жизни, окружающей среды, безопасности, доступности образования и многих других аспектов повседневной жизни. Именно повседневной, а не какой-то там абстрактной.

Кроме того, по словам вице-премьера, члены бюро очень интересовались и финансовыми гарантиями.

- И мы гарантировали, что всем, чем нужно, мы выставку обеспечим. В первую очередь финансово: все 150 миллиардов будут выделены. Часть правительством, часть – инвесторами. И эта сумма, учитывая то наследие (а останется целый «умный» микрорайон), отобьется в течение пяти лет, - отметил Дворкович.

Вице-премьер пообещал, что выставку обеспечат всем необходимым, включая финансированиеФото: Алексей БУЛАТОВ

ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ДАЖЕ СТАДИОНОМ

На первый взгляд Центральный стадион, который был реконструирован за 3 года, никак не относится к заявке ЭКСПО. Но, это не совсем так. Грандиозная стройка показывает, что Урал живет, развивается, а главное, выполняет обещания.

- Многие из членов комиссии были здесь 5 лет назад, при первой заявке Екатеринбурга, - пояснил губернатор Евгений Куйвашев, - И они удивлены в хорошем смысле, ведь город вырос на глазах, столько всего изменилось. Тот же стадион для них, это лучшее подтверждение уверенности в нашей заявке. Мы можем строить!

Только за сегодняшний день гости Урала должны досконально изучить даже земельный участок, выделенный под строительство квартала ЭКСПО. А пока, уральские власти планируют, как будут продвигать дальше нашу заявку.

- Хочу выразить благодарность правительству и минпромторгу за то, что продвинули так высоко нашу выставку ИННОПРОМ. В этом году, все гости и участники выставки станут посланниками по продвижению заявки ЭКСПО. Как раз, буквально через 5 месяцев после нее будет приниматься решение, кому отдать право проведения (выбирают из трех городов – Баку, японская Осака и Екатеринбург). Мы сделаем все, чтобы завоевать это право, - уверен Куйвашев.

В Екатеринбурге к ЭКСПО должны будут расширить аэропорт.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А тем временем в столице Урала должны даже расширить аэропорт Кольцово.

- Вообще, через 10 лет, то есть к 2028 году, в вашем городе итак собирались расширять авиагавань. Но, если нам дадут право на проведение выставки ЭКСПО, это будет сделано на 4 года раньше, - рассказал «КП» - Екатеринбург» вице-премьер Акадий Дворкович. - Пока уровень инвестиций неясен, будем считать. Но точно можно сказать, что сделают часть за счет инвестора, часть оплатит правительство.

Решение по заявке Екатеринбурга должны будут принять в ноябреФото: Алексей БУЛАТОВ

После тщательного осмотра, комиссия МБВ отбудет в Москву. Окончательное решение по заявке Екатеринбурга должно быть принято в ноябре 2018 года. Напомним, наш город уже участвовал в конкурсе, но в итоге организаторы выставки выбрали Дубай.