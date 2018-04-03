Международное бюро выставок оценило заявку Екатеринбурга на ЭКСПО 2025
Почти 170 лет во всем мире проходят выставки передовых достижений промышленности ЭКСПО. На них каждый раз съезжаются сотни тысяч инженеров, зрителей, да и вообще людей, которым интересно, куда ведет технический прогресс. Но за все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург вот уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия в 2025 году. И пока, все идет просто отлично: один из кандидатов (Париж), сам снял кандидатуру, а комиссия, которая сегодня посетила Екатеринбург, похоже, осталась довольна.
ОТОБЬЕМСЯ ЗА 5 ЛЕТ
Комиссия международного бюро выставок (МБВ) в Екатеринбург прибыла всего на 2 дня. И оба они будут очень напряженными. Например, всего за 48 часов делегации нужно изучить презентацию, посмотреть планы, увидеть земельный участок, пообщаться с представителями оргкомитета, увидеть планы развития города и это только малая часть планов. В первый день с раннего утра и до 2 часов дня делегация во главе с послом республики Корея в королевстве Дания Джай-Чул Чойем тщательно изучала заявку. А в небольшом перерыве рассказать о ходе инспекции к журналистам вышли вице-премьер России Аркадий Дворкович и губернатор области Евгений Куйвашев. Первая часть обсуждения, кстати, затянулась.
Заседание слегка затянулось, потому что у комиссии возникло много вопросов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Да, мы немного задержались, потому что у комиссии были вопросы, - начал Дворкович. – В частности, они внимательно рассматривали мастер-план застройки, изучали схемы, как будут расположены павильоны, чем мы можем заинтересовать гостей выставки. Очень подробно, в мельчайших деталях мы объясняли тему выставки: «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Коллегам нужно было донести, что она будет интересна всем странам, потому что уже сейчас лучшие умы задумываются, а нужны ли инновации без применения? Ведь любая инновация нужны инновации не сами по себе, а для улучшения здоровья, качества жизни, окружающей среды, безопасности, доступности образования и многих других аспектов повседневной жизни. Именно повседневной, а не какой-то там абстрактной.
Кроме того, по словам вице-премьера, члены бюро очень интересовались и финансовыми гарантиями.
- И мы гарантировали, что всем, чем нужно, мы выставку обеспечим. В первую очередь финансово: все 150 миллиардов будут выделены. Часть правительством, часть – инвесторами. И эта сумма, учитывая то наследие (а останется целый «умный» микрорайон), отобьется в течение пяти лет, - отметил Дворкович.
Вице-премьер пообещал, что выставку обеспечат всем необходимым, включая финансированиеФото: Алексей БУЛАТОВ
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ДАЖЕ СТАДИОНОМ
На первый взгляд Центральный стадион, который был реконструирован за 3 года, никак не относится к заявке ЭКСПО. Но, это не совсем так. Грандиозная стройка показывает, что Урал живет, развивается, а главное, выполняет обещания.
- Многие из членов комиссии были здесь 5 лет назад, при первой заявке Екатеринбурга, - пояснил губернатор Евгений Куйвашев, - И они удивлены в хорошем смысле, ведь город вырос на глазах, столько всего изменилось. Тот же стадион для них, это лучшее подтверждение уверенности в нашей заявке. Мы можем строить!
Только за сегодняшний день гости Урала должны досконально изучить даже земельный участок, выделенный под строительство квартала ЭКСПО. А пока, уральские власти планируют, как будут продвигать дальше нашу заявку.
- Хочу выразить благодарность правительству и минпромторгу за то, что продвинули так высоко нашу выставку ИННОПРОМ. В этом году, все гости и участники выставки станут посланниками по продвижению заявки ЭКСПО. Как раз, буквально через 5 месяцев после нее будет приниматься решение, кому отдать право проведения (выбирают из трех городов – Баку, японская Осака и Екатеринбург). Мы сделаем все, чтобы завоевать это право, - уверен Куйвашев.
В Екатеринбурге к ЭКСПО должны будут расширить аэропорт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
А тем временем в столице Урала должны даже расширить аэропорт Кольцово.
- Вообще, через 10 лет, то есть к 2028 году, в вашем городе итак собирались расширять авиагавань. Но, если нам дадут право на проведение выставки ЭКСПО, это будет сделано на 4 года раньше, - рассказал «КП» - Екатеринбург» вице-премьер Акадий Дворкович. - Пока уровень инвестиций неясен, будем считать. Но точно можно сказать, что сделают часть за счет инвестора, часть оплатит правительство.
Решение по заявке Екатеринбурга должны будут принять в ноябреФото: Алексей БУЛАТОВ
После тщательного осмотра, комиссия МБВ отбудет в Москву. Окончательное решение по заявке Екатеринбурга должно быть принято в ноябре 2018 года. Напомним, наш город уже участвовал в конкурсе, но в итоге организаторы выставки выбрали Дубай.