Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов
Битва двух британских клубов в четвертьфинале Лиги Чемпионов пройдет во второй игровой день этой стадии турнира. Давно команды с Родины футбола не играли между собой в столь "дальнем" раунде соревнований. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей битвы Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы - матча Ливерпуль - Манчестер Сити.
Статистика личных встреч Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018
У этих двух клубов - богатая история противостояий. Они уже успели отыграть между собой обе игры в чемпионате Англии. В сентябре на поле "МанСити" была победа хозяев 5:0, а недавно в январе "Ливерпуль" взял реванш в увлекательной игре - 4:3. В еврокубках эти клубы еще не играли между собой ни разу.
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018
Мадридский "Манчестер Сити" - фаворит этого поединка, по мнению букмекеров.
Трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018
Трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 21:45 по московскому времени.