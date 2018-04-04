Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 00:00 2018-04-03T22:41:59+03:00

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Битва двух британских клубов в четвертьфинале Лиги Чемпионов пройдет во второй игровой день этой стадии турнира. Давно команды с Родины футбола не играли между собой в столь "дальнем" раунде соревнований. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей битвы Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы - матча Ливерпуль - Манчестер Сити.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018

У этих двух клубов - богатая история противостояий. Они уже успели отыграть между собой обе игры в чемпионате Англии. В сентябре на поле "МанСити" была победа хозяев 5:0, а недавно в январе "Ливерпуль" взял реванш в увлекательной игре - 4:3. В еврокубках эти клубы еще не играли между собой ни разу.

Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018

Мадридский "Манчестер Сити" - фаворит этого поединка, по мнению букмекеров.

Трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018

Трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 21:45 по московскому времени.