Мюнхенская "Бавария" победила со счетом 2:1 "Севилью" в четвертьфинале Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 00:02 2018-04-03T23:55:38+03:00

По ходу матча испанский клуб вел в счете, но в итоге немцы смогли обеспечить себе нужный результат матча Севилья - Бавария

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Во вторник, 3 апреля, в Испании прошел первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Бавария" гостила у испанской "Севильи". На прошлой стадии соревнований севильцы выбили из розыгрыша почетного трофея английского гранда - "Манчестер Юнайтед". Так что были довольно грозным соперником для немецкого топ-клуба.

На 31-й минуте именно хозяева поля открыли счет. Отличился Пабло Сарабия, забивший первый гол на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан". Но не долго "Севилья" ликовала. На 37-й минуте после атаки "Баварии" гол в свои ворота отправляет футболист хозяев Хесус Навас. На перерыв команды уходят при счете 1:1. Ну а во второй половине встречи "Бавария" склоняет чашу весов на свою второну. На 68-й минуте матча второй гол в ворота испанцев забивает Тьяго Алькантара. И устанавливает окончательный результат матча Севилья - Бавария. Мюнхенцы выиграли со счетом 2:1 первый поединок раунда плей-офф.

Через неделю, 11 апреля, команды проведут ответный поединок в Мюнхене. "Бавария" едет домой, имея один гол преимущества над испанской командой.