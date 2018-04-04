2018-04-03T23:55:38+03:00
Спорт

Мюнхенская "Бавария" победила со счетом 2:1 "Севилью" в четвертьфинале Лиги Чемпионов

По ходу матча испанский клуб вел в счете, но в итоге немцы смогли обеспечить себе нужный результат матча Севилья - Бавария
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Бавария" забивает второй мяч в ворота испанской "Севильи"."Бавария" забивает второй мяч в ворота испанской "Севильи".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 апреля, в Испании прошел первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Бавария" гостила у испанской "Севильи". На прошлой стадии соревнований севильцы выбили из розыгрыша почетного трофея английского гранда - "Манчестер Юнайтед". Так что были довольно грозным соперником для немецкого топ-клуба.

На 31-й минуте именно хозяева поля открыли счет. Отличился Пабло Сарабия, забивший первый гол на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан". Но не долго "Севилья" ликовала. На 37-й минуте после атаки "Баварии" гол в свои ворота отправляет футболист хозяев Хесус Навас. На перерыв команды уходят при счете 1:1. Ну а во второй половине встречи "Бавария" склоняет чашу весов на свою второну. На 68-й минуте матча второй гол в ворота испанцев забивает Тьяго Алькантара. И устанавливает окончательный результат матча Севилья - Бавария. Мюнхенцы выиграли со счетом 2:1 первый поединок раунда плей-офф.

Через неделю, 11 апреля, команды проведут ответный поединок в Мюнхене. "Бавария" едет домой, имея один гол преимущества над испанской командой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Ливерпуль - Манчестер Сити 4 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов
Футбол, матч Ливерпуль - Манчестер Сити. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 апреля 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов
Новости 24
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла
Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе
Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400
«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» рассказал о бесчеловечных условиях содержания
Дмитрий Песков: Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения России
СБУ закрыла въезд на Украину российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США
Трамп считает себя самым жестким по отношению к России президентом США
Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часа
Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в Киеве
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови