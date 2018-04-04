Под музыку ковбоев: Американские дипломаты покидают Москву

СЕГОДНЯ 00:22 2018-04-04T00:33:57+03:00

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Во вторник вечером в доме приемов американского посольства в России - Спасо-Хаусе - давали концерт. Культурные мероприятия с высококлассными американскими и российскими музыкантами здесь не редкость. Но на сей раз так многолюдно было все-таки не из-за этого: прощались с дипломатами, которых Москва отправила домой в ответ на массовую высылку сотрудников наших дипмиссий из двух десятков западных стран из-за дела отравленного британского агента Сергея Скрипаля. Среди них, к примеру, неожиданно оказалась пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон. Как рассказал "КП" один из дипломатов, под удар у американцев попал политический отдел - в частности, специалисты по Сирии и Украине - и вести с Москвой диалог по этим вопросам станет еще сложнее. Хотя в последние годы наши разногласия по ситуации в этих регионах становились только все сильнее. Но может на смену высланным дипломатам приедут те, кто смогут диалог восстановить?

Пришли на концерт и высылаемые дипломаты других западных стран.

- Сегодня мы не хотим вспоминать мрачные моменты, мы хотим отпраздновать яркие, - открыл вечер посол США в России Джон Хантсман. - К сожалению, неприятности случаются. Но мы решили, чтобы вечер с этими удивительными музыкантами получился праздничным. Даже не мог представить, что они будут выступать в России в такой сложный период, но они выступают. Несмотря на турбулентность последних нескольких недель, мы готовы протянуть руку российским друзьям!

А дальше сцену занял женский квинтет - блюграсс-ансамбль Della Mae. Действительно удивительный.

Играющие на банджо, контрабасе, скрипке и гитаре девушки были номинированы на премию "Грэмми", а любимый журнал Хантсмана Rolling Stones включал их в топ-10 групп года.

Разрядить мрачную атмосферу в дипмиссии им удалось. Хотя бы на час.

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