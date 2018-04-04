2018-04-04T00:33:57+03:00
В мире

Под музыку ковбоев: Американские дипломаты покидают Москву

Концерт кантри-музыки в Спасо-Хаусе превратился в прощальную вечеринку [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Посольство СШАПосольство СШАФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во вторник вечером в доме приемов американского посольства в России - Спасо-Хаусе - давали концерт. Культурные мероприятия с высококлассными американскими и российскими музыкантами здесь не редкость. Но на сей раз так многолюдно было все-таки не из-за этого: прощались с дипломатами, которых Москва отправила домой в ответ на массовую высылку сотрудников наших дипмиссий из двух десятков западных стран из-за дела отравленного британского агента Сергея Скрипаля. Среди них, к примеру, неожиданно оказалась пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон. Как рассказал "КП" один из дипломатов, под удар у американцев попал политический отдел - в частности, специалисты по Сирии и Украине - и вести с Москвой диалог по этим вопросам станет еще сложнее. Хотя в последние годы наши разногласия по ситуации в этих регионах становились только все сильнее. Но может на смену высланным дипломатам приедут те, кто смогут диалог восстановить?

Пришли на концерт и высылаемые дипломаты других западных стран.

- Сегодня мы не хотим вспоминать мрачные моменты, мы хотим отпраздновать яркие, - открыл вечер посол США в России Джон Хантсман. - К сожалению, неприятности случаются. Но мы решили, чтобы вечер с этими удивительными музыкантами получился праздничным. Даже не мог представить, что они будут выступать в России в такой сложный период, но они выступают. Несмотря на турбулентность последних нескольких недель, мы готовы протянуть руку российским друзьям!

А дальше сцену занял женский квинтет - блюграсс-ансамбль Della Mae. Действительно удивительный.

Играющие на банджо, контрабасе, скрипке и гитаре девушки были номинированы на премию "Грэмми", а любимый журнал Хантсмана Rolling Stones включал их в топ-10 групп года.

Разрядить мрачную атмосферу в дипмиссии им удалось. Хотя бы на час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А нас-то за что?»: Госдеп США в ответ на высылку их дипломатов и закрытие консульства

Защита России от «дипломатической агрессии» Запада ожидаемо оказалась зеркальной: Кремль объявил персонами нон-грата 60 американских дипсотрудников и закрыл консульство США в Санкт-Петербурге. Произошло это через три дня после того, как Штаты решили изгнать со своей территории 60 работников МИД РФ и отобрать консульство в Сиэтле, поскольку оно якобы «шпионит за местной базой подводных лодок». (подробнее)

Американские дипломаты покидают Москву под кантри.Елена ЧИНКОВА

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла
Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе
Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400
«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» рассказал о бесчеловечных условиях содержания
Дмитрий Песков: Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения России
СБУ закрыла въезд на Украину российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США
Трамп считает себя самым жестким по отношению к России президентом США
Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часа
Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в Киеве
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови