Выпьем зелень, где же кружка?

СЕГОДНЯ 01:23 2018-04-04T01:27:03+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

1200 г зелени в сутки должен съедать человек - таковы современные рекомендации диетологов. Честно говоря, большинство из нас такая цифра шокирует. 12 огромных пучков зелени в день! Недешево, да и попробуй столько съесть - устанешь жевать.

Выход есть - зелень можно выпить! В виде полезного коктейля. Но сначала разберемся, в чем же польза зелени.

Для медицины по большому счету все равно, какие именно растения вы будете есть: хоть лук, хоть петрушку, хоть укроп, хоть рукколу, айсберг или романо. Для нашего организма важно, что это свежие проростки съедобной травы. Все они богаты магнием.

Этот микроэлемент, работая в паре с кальцием, отвечает за упругость и крепость костей. Действует успокаивающе и расслабляюще. Снижает тонус сосудов - и артериальное давление понижается. Снимает спазмы мышц - мышечные зажимы расслабляются, боли ослабевают. Магний положительно влияет на сердце, улучшая проводимость импульса по гладкой мускулатуре, - оно лучше сокращается.

Доказано: люди, получающие достаточно магния, на 22 процента меньше рискуют заполучить сердечно-сосудистые заболевания!

У тех, кто не страдает от недостатка магния, меньше тяга к мучному, сладкому.

Но получить достаточно магния с пищей довольно непросто. Для этого нужно съедать больше килограмма зелени в день. Или выпивать 6 стаканов зеленого коктейля. Вот его рецепт: несколько пучков зелени или проростков (т. н. микрозелень, ростки с первой парой листочков) положите в блендер. Для вкуса и объема можно использовать фрукт или овощ по вкусу - грушу, огурец, зеленое яблоко, сельдерей. Добавить полстакана обычной чистой воды. Перемолоть в коктейль и немедленно выпить.

ВАЖНО!

Зелень - любимая еда населяющих наш кишечник микроорганизмов. Тех самых, что вырабатывают 70 процентов серотонина - гормона удовольствия. Кроме того, зелень улучшает пищеварение, так как стимулирует перистальтику кишечника.

КСТАТИ

- Чтобы не разориться на походах в зеленную лавку, можно самому выращивать микрозелень - это сейчас самый писк в мировой диетологии. Продаются даже специальные контейнеры для выращивания микрозелени: в пластиковый лоток вставлена пластиковая же корзинка. В лоток наливается немного воды, семена любой зелени или травы помещаются в корзинку - и спустя несколько дней в этой корзинке готова микрозелень, которую можно есть.

- Если покупать контейнеры вы не готовы, микрозелень можно вырастить в обычной банке. Насыпьте 2 столовые ложки семян на дно стеклянной банки (удобнее всего литровая или 0,75), добавьте несколько столовых ложек воды (чтобы семена были в нее погружены, но не плавали свободно). Закройте банку крышкой и поместите микропарник для микрозелени на окно, причем удобнее всего, чтобы банка была наклонена под углом примерно 45 градусов. Через несколько дней семена дадут ростки, которые можно отправлять прямиком в блендер.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50 на Первом канале, Первый.