2018-04-04T15:12:35+03:00
Телевизор

За что, продюсеры, вы нас не любите?

Адаптация «Менталиста» оказалась очередным нудным детективом про героя со сверхспособностями
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Таких сериалов за последние годы было примерно сто тыщТаких сериалов за последние годы было примерно сто тыщ
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Некоторые наши сериалы смотришь, а в голове вопрос молоточком: зачем? Вы правда думали, что это… произведение (на самом деле просятся разные другие слова) станет событием? Я не смотрел оригинального американского «Менталиста», так что в данном случае представляю собой типичного зрителя Первого канала. И теперь вижу еще один довольно нудный детектив, в центре которого еще один герой со сверхспособностями.

Таких сериалов за последние годы было примерно сто тыщ. Чтобы я окончательно почувствовал не вторичность, а какую-то уже десятичность продукта, главного героя озвучивает Кирилл Кяро с узнаваемым голосом. Кяро известен как Нюхач, а в «Менталисте», выходит, Мысляч, как шутит мой коллега. Что на очереди? Психач, Предсказач, Гипнозач, Преследовач? Это не я издеваюсь, а зрители на форуме. Какая нужда была звать на главную роль израильского актера Йехезкеля Лазарова, не говорящего по-русски? Оказывается, это художественный ход! Он не понимает, что произносит. Cлушает текст через наушник, отчего выглядит напряженным, странным, что на пользу его герою. Это я не брежу, а пересказываю комментарии создателей. То есть, по их мнению, сыграть эту напряженность наши актеры не могут. Такой маленький геноцидик по отношению к нашей актерской школе.

Многие телепродюсеры считают, что телезритель не способен оценить слишком качественный, многослойный продукт. Основные каналы смотрит преимущественно возрастная публика, а им, мол, нужно что-то попонятнее. А поскольку мелодрамы про страдающих Золушек работают все хуже, теперь берут зарубежную сериальную классику и… автоматически примитивизируют ее до привычных им, продюсерам, лекал. Нет бы хоть раз попробовать снять «как для себя», с обреченной уверенностью, что в эфире это провалится. Есть подозрение, что получится как раз наоборот. А пока все как всегда. Они искренне удивляются: ну мы же старались, почему страна не стонет от удовольствия?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Привет, брюнет!

Официальная адаптация популярного западного сериала - штука неблагодарная. Ее создатели поставлены в жесткие рамки, выход за которые не приветствуется. Вот и авторы русского «Менталиста» приступили к пересъемке заокеанской саги с дотошностью юристов - сюжет, диалоги и даже интерьеры здесь практически полностью соответствуют оригиналу. О внешности героев тоже не забыли - например, суровая дама-следователь Екатерина Филатова (Анастасия Микульчина) старательно списана с начальницы американского «менталиста» Терезы Лисбон (подробности)

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