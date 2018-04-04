Привет, брюнет!

СЕГОДНЯ 14:49 2018-04-04T16:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальная адаптация популярного западного сериала - штука неблагодарная. Ее создатели поставлены в жесткие рамки, выход за которые не приветствуется. Вот и авторы русского «Менталиста» приступили к пересъемке заокеанской саги с дотошностью юристов - сюжет, диалоги и даже интерьеры здесь практически полностью соответствуют оригиналу. О внешности героев тоже не забыли - например, суровая дама-следователь Екатерина Филатова (Анастасия Микульчина) старательно списана с начальницы американского «менталиста» Терезы Лисбон.

Искать в этом океане покорности признаки творческого бунта было бы глупо, но - о чудо! - наши «адаптационисты» вдруг взяли и нагло переделали главного героя. В оригинальной версии Менталиста, сотрудничающего с полицией проницательного аналитика Патрика Джейна, играет австралиец Саймон Бейкер. Этот зеленоглазый блондин на всех женщин смотрит с таким похабным прищуром, словно снимается не в психологическом детективе, а во второразрядной эротике, типа той, что когда-то после полуночи крутили на Рен ТВ. Неслучайно за Бейкером закрепилось прозвище Смайли (улыбчивый). Страшно даже представить, кого из наших актеров взяли бы на роль Человека-улыбки, если бы авторы решили просто скопировать образ. Но в кадре появился не слишком известный израильтянин Йехезкель Лазаров - совсем не улыбчивый, порой откровенно мрачный, но при этом невероятно стильный брюнет, и спас этот проект, угрожавший стать очередным бессмысленным телевизионным «висяком». Получив полноценного, а не срисованного с американского образца героя, русский «Менталист» превратился из легкой истории о смазливом сыщике в криминальную драму - да, небезупречную, но обладающую определенной глубиной и своим (в прямом смысле слова) лицом.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

За что, продюсеры, вы нас не любите?

Некоторые наши сериалы смотришь, а в голове вопрос молоточком: зачем? Вы правда думали, что это… произведение (на самом деле просятся разные другие слова) станет событием? Я не смотрел оригинального американского «Менталиста», так что в данном случае представляю собой типичного зрителя Первого канала. И теперь вижу еще один довольно нудный детектив, в центре которого еще один герой со сверхспособностями. Таких сериалов за последние годы было примерно сто тыщ. Чтобы я окончательно почувствовал не вторичность, а какую-то уже десятичность продукта, главного героя озвучивает Кирилл Кяро с узнаваемым голосом. Кяро известен как Нюхач, а в «Менталисте», выходит, Мысляч, как шутит мой коллега. Что на очереди? Психач, Предсказач, Гипнозач, Преследовач? Это не я издеваюсь, а зрители на форуме (подробности)