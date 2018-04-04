ФСБ: Террористы готовят атаки через мессенджеры

СЕГОДНЯ 15:10 2018-04-04T15:16:20+03:00

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В московской высотке, где когда-то была гостиница "Украина", начала свою работу VII Международная конференция по безопасности. Тема борьбы с терроризмом собрала в зале делегатов из 103 стран, среди которых оказался 31 министр обороны и 14 заместителей глав военных ведомств. В этом году было много военных не только из Китая и Индии. Можно было встретить офицеров всех западных держав. Равнодушных к оценкам ситуации на Ближнем Востоке безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке не осталось. Первыми выступили хозяева форума, который уже шестой год подряд проводит Минобороны России. Наши силовики выступили первыми. Без резкой критики в адрес США и НАТО не обошлось.

Вот о чем рассказал иностранным коллегам министр обороны России Сергей Шойгу:

"Повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений по всему миру. В большинстве регионов планеты, в том числе в Юго-Восточной Азии, создаются террористические ячейки. Без преувеличения можно сказать, что сегодня угроза терроризма носит глобальный характер.

Ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным. Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения – ударные беспилотные летательные аппараты с боеприпасами, которые способны действовать на расстояния свыше 100 километров. В течение последних трех месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов. Страшно говорить о том, к чему может привести такое оружие в городе. В этом контексте террористы не должны получить доступ к оружию массового поражения и отравляющим веществам".

Министр отметил, что есть еще одно важное условие стабильности – невмешательство во внутренние дела государств, противодействие политике цветных революций, гибридных войн и так называемой мягкой силы.

Глава Службы Внешней Разведки России Сергей Нарышкин заявил о возвращении времен "холодной войны"Фото: REUTERS

"Дестабилизация внутриполитической обстановки под видом демократизации ведет не к процветанию народов, а к созданию новых конфликтных зон, "заповедников" для террористов всех мастей".

Особую озабоченность Шойгу высказал по поводу безостановочного усиления группировки американских войск в Восточной Европе.

"НАТО стремится нарастить и модернизировать военную инфраструктуру у российских границ. При этом в общественном мнении формируется миф о возрастающей для Европы опасности. То есть сами себя запугивают несуществующей российской угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал. Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Чёрном и Балтийском морях. Количество учений и тренировок сил НАТО существенно выросло. При этом они носят явно антироссийскую направленность. Российская сторона уверена, что основу системы глобальной безопасности не могут составлять претензии на исключительность, неуважение к интересам других государств, пренебрежение нормами международного права.

Краеугольным камнем такой системы должен быть принцип неделимости безопасности. То есть безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого".

Глава Службы Внешней Разведки России Сергей Нарышкин заявил о возвращении времен "холодной войны".

"Важно прекратить безответственную игру на повышение ставок и отказаться от проецирования силы в межгосударственных отношениях, не доводить дело до нового "карибского кризиса". Международному сообществу необходимо вернуться к здоровому диалогу, основанному не на эгоистических устремлениях отдельных игроков, а на истинных ценностях, разделяемых всеми участниками международных норм. Борьба с несуществующей так называемой "российской угрозой" стала настоящей "идеей фикс" в политике Вашингтона. Она достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен "холодной войны".

При этом глава СВР отметил, что объективных причин для обострения отношений нет.

"Холодная война" давно закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом в условиях глобализации сошло на нет. А на их место пришли новые вызовы: международный терроризм, обеспечение устойчивого развития и экологической безопасности в мире. И ответ на них можно дать только совместными усилиями, и сделать это без участия России, равно как и Китая, Индии, Бразилии и других полюсов полицентричного мира, просто немыслимо. А охваченный страхом перед переменами, Запад готов возводить вокруг себя новый "железный занавес".

Также Нарышкин назвал заказчиков провокации дела об отравлении Скрипалей.

"Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит безоглядно следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитает разобраться в случившемся".

Глава Федеральной службы безопасности России в свою очередь отметил, что считает крайне важным не допустить расползания террористов по всему миру. И вот почему:

"Почти 152 тысячи человек погибло от рук террористов в мире с 2014 года. Число убитых и раненых террористами только за прошлый год превысило 32 тысячи человек. Ежегодно в мире совершается свыше 1600 терактов. Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. И даже в это время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров. Все теракты координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, 10 тысяч интернет сайтов, и сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в том числе с территории Сирии и Ирака"

Глава ФСБ отметил, что террористы стали активнее использовать IT-технологии, и даже создают собственные кибер-подразделения.

"Я имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в схемах удаленного управления террористической деятельностью и ее финансированием."