Алексей Ягудин напугал поклонников жуткими снимками после операции

СЕГОДНЯ 15:19 2018-04-04T15:24:55+03:00

Фигурист рассказал, что оказался на больничной койке, поскольку ему пришлось «очищать голову от гноя», иначе он «ослеп бы или сдох» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Обычно медийные лица стараются не показывать себя в те периоды, когда они болеют и выглядят не самым лучшим образом, но Алексей Ягудин не стал скрывать от поклонников свои проблемы со здоровьем. Спортсмен опубликовал в соцсети коллаж из двух фото, на одной из которых он запечатлен с опухшим лицом и перебинтованным носом. На втором же снимке он продемонстрировал послеоперационный шов.

Фигурист рассказал, что оказался на больничной койке, поскольку ему пришлось «очищать голову от гноя», иначе он «ослеп бы или сдох». Правда, Ягудин не уточнил, что именно с ним случилось. Поклонники спортивной звезды высказали предположения, что у Алексея был сильный гайморит или осложнения после пластической операции.

alexei.yagudin Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному , в кругу близких Таня провела уже 4ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А я очищал голову от гноя, а то ещё чуть-чуть и ослеп бы или сдох короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены Готовы к работе P.S. а как у вас началась неделя??? #тотьмянина #ягудин #люблюсвоюработу #здоровье #операция #семья #вместенавсегда P.S.2 гастроли вместе и навсегда @averbukhofficial продолжаются, но уже вне льда

А вот снимок шва, как выяснилось, принадлежит не фигуристу, а его супруге – олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Пока Ягудину «чистили голову», спортсменке провели операцию на ноге. Врачи «вытащили металлическую конструкцию», которую ранее установили Татьяне после полученной травмы. Как поведал Алексей, его жена перенесла уже четвертое хирургическое вмешательство.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и Ягудин, и Тотьмянина стараются не падать духом. Алексей даже позволил себе пошутить, что они с супругой «прошли ТО у официалов», «загрузили обновления» и теперь готовы к работе.