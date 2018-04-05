2018-04-04T23:54:37+03:00
Спорт

"Ливерпуль" разгромил со счетом 3:0 "Манчестер Сити" в первом четвертьинале Лиги Чемпионов

Одним из героев поединка стал египтянин Мохамед Салах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Манчестер Сити" был разгромлен в первой игре четвертьфинала Лиги Чемпионов 0:3."Манчестер Сити" был разгромлен в первой игре четвертьфинала Лиги Чемпионов 0:3.Фото: REUTERS
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В среду, 4 апреля, в Ливерпуле состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити" гостил у "Ливерпуля" и даже несмотря на звание лидера английской Премьер-Лиги этого сезона и практически чемпиона Англии, был разгромлен в гостевом поединке. Команда Юргена Клоппа добилась успеха со счетом 3:0.

Все три гола в ворота голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона влетели в первом тайме. Уже на 12-й минуте после быстрой атаки отличился египтянин Мохамед Салах. Спустя 9 минут второй мяч гостям забил дальним ударом с 30 метров Алекс Окслейд-Чемберлен. Ну а точку в поединке на 31-й минуте поставил Садио Мане. Он удачно подставил голову после навеса Мохамеда Салаха.

Египетский легионер "Ливерпуля" получил небольшое повреждение, характер которого не уточняется, и был заменен уже на 52-й минуте матча. Вместо него вышел на поле голландский форвард Джорджиньо Вейналдум, который и доиграл поединок.

Во втором тайме зрители не увидели забитых голов и первый матч четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов завершился со счетом 3:0 в пользу "Ливерпуля".

В этом сезоне "Ливерпуль" установил клубный рекорд результативности в Лиге Чемпионов, забив 31 гол, из них 23 на групповом этапе турнира. Прошлое достижение было - 29 голов в сезоне 2007/2008.

На следующей неделе 10 апреля в Манчестере состоится второй поединок. "Манчестер Сити" должен отыграть разницу в три гола, чтобы пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов.

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