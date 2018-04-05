«Вежливый бандит» грабитель Лон Перри возвращал жертвам фото родных из украденных кошельков

СЕГОДНЯ 01:14 2018-04-03T22:04:33+03:00

Пострадавшие уверяли, что грабитель (на фото слева) очень похож на актера Кэри Гранта. Кадр из фильма «Гордость и страсть» (1957), где Грант сыграл с Софи Лорен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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США - абсолютный лидер по числу заключенных, здесь мотают сроки больше двух миллионов преступников. Да и на свободе их немало: банды Нью-Йорка, чикагские гангстеры, наркобароны Лос-Анджелеса и другие головорезы, знакомые нам по голливудским боевикам. Но даже среди этих мрачных личностей нет-нет да и сверкнет подлинный бриллиант. Например, «бандит-джентльмен» Лон Перри. На его счету сотня жертв, каждая из которых от общения с лиходеем... осталась чуть ли не в восторге!

Нефтяник с револьвером

Юг США - пристанище аристократов с безупречными манерами. В отличие от бездуховного Севера, который полтора века назад победил в Гражданской войне не доблестью, а числом и техникой. Это вам всякий южанин скажет. Именно таким «истинным джентльменом» был техасец Лон Перри. На дворе стояла весна 1989 года, в нефтяной отрасли, где он работал, дела были не фонтан, беднягу уволили по сокращению штатов. А вот кредиты за дом и за обучение старшего из двух сыновей никуда не делись. Увы, никто не торопился брать на работу 49-летнего мужчину. От отчаяния Перри подумывал свести счеты с жизнью. А потом вспомнил о лихих предках, офицерах-аристократах времен Гражданской. Купил небольшой револьвер. Благо техасские законы об обороте оружия - одни из самых либеральных в США. Ударный молоточек револьвера был специально заблокирован, так что воспользоваться огнестрелом по назначению было невозможно при всем желании. И вышел Перри на большую дорогу. Вернее, в тесные коридоры гостиниц.

Сам ограбил, сам помог

Для промысла новоявленный грабитель выбирал отели, где останавливались бизнесмены и прочая состоятельная публика. Швейцары и коридорные безропотно пропускали прекрасно одетого джентльмена, принимая его за очередного постояльца. Затем Лон стучался в номера, выдавая себя за коммивояжера, пришедшего для деловой встречи. Нехитрая уловка срабатывала.

- Добрый день, сэр, обстоятельства жизни вынуждают меня вас ограбить, - обращался Перри к ошалевшим обитателям отелей, наставив на них дуло.

Забрав бумажник, преступник связывал своих жертв - чтобы те не подняли шум раньше времени. При этом доброта и великодушие старины Перри стали притчей во языцех. Если он видел, что жертва слишком слаба и едва ли освободится сама, то мог позвонить портье, попросив: «Пожалуйста, поднимитесь в номер 319, постояльцу нужно распутать веревки». Когда у одного из ограбленных от стресса начался сердечный приступ, преступник-джентльмен вызвал «Скорую». А спустя пару дней, найдя номер телефона на карточке в изъятом бумажнике, позвонил бедолаге домой и участливо поинтересовался его самочувствием.

Если же Перри видел в кошельке «собеседников» фотографии детей и других родственников, всегда возвращал их. До появления соцсетей и цифровых фотохранилищ оставались долгие годы, так что карточка любимого человека вполне могла существовать в единственном экземпляре.

В кутузку за того парня

Камер наблюдения и прочих ухищрений в американской глубинке тогда не было, поймать техасца долгое время не могли. Фоторобот составлять пробовали, да. На кого похож? На Кэри Гранта. Актер такой времен золотого века Голливуда. Особые приметы? Вежливый, стильно одетый. Ну точь-в-точь Кэри Грант. Тьфу ты, замкнутый круг...

За два года «промысла» Перри совершил свыше ста ограблений. Его жена все это время ни о чем не подозревала, уверенная, что супруг разъезжает по штату с какими-то бизнес-делами. «Дела» могли продолжаться еще долго, но вдруг Лон прочитал в газетах: полиция таки поймала «вежливого бандита». Выходило, взяла не того. Чтобы избавить невиновного от верного срока, техасец сдался властям сам. Что, надо признать, выглядело эффектно, но не очень умно. Ведь чтобы показать, что задержали невиновного, Перри просто мог совершить еще одно ограбление. Может, преступник просто устал вести двойную жизнь?

На «процессе века» ему дали 35 лет, но в 2012-м бывший «грабитель-джентльмен» за хорошее поведение вышел на свободу. Следы его с тех пор затерялись. И никому из журналистов разыскать его не удалось...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Подсознание противилось»

- Перед нами - весьма нетипичный бандит, - считает кандидат психологических наук Александр Невеев. - Он не был носителем криминальной культуры, не имел тюремного прошлого. Поэтому и не считал своих жертв «лохами», «терпилами» или «фраерами» - одним словом, недочеловеками, которых не грех ограбить, а то и убить. Более того, Лон Перри все это время явно осознавал, что поступает неправильно. Уверен, он подсознательно мечтал быть пойманным, чтобы некая внешняя сила положила его преступлениям конец. А когда представился повод - с облегчением сдался полиции.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Даже доброго пирата ждет расплата

Свои Робин Гуды были у каждой эпохи. Но, как показывает практика, хорошие манеры не защищали от самого печального исхода.

Корсар голубых кровей

1714 год. В британскую колонию Барбадос на службу прибывает дворянин Стид Боннет. Дела идут в гору, через пару лет у молодого человека своя плантация, дом, красавица жена. С нее-то все и начались. В какой-то момент Боннет поссорился и разошелся с супругой (причина осталась загадкой), бизнес отжали конкуренты. Тогда англичанин на остатки денег купил корабль, дал ему говорящее название «Месть», набрал 70 человек команды из самых отъявленных смутьянов и... подался в пираты Карибского моря. Но вел себя предельно корректно. Пленных не убивал и не пытал, мало того, отнимая у захваченных кораблей припасы, платил по рыночной цене. Почти что капитан Блад из одноименного романа Рафаэля Сабатини. Но вот закончил свои дни Стид куда печальнее: в конце концов пирата-джентльмена поймали. Тот отлично знал законы и имел шанс быть оправданным, но не стал дожидаться решения суда и удрал. Напрасно: его настигли, вновь судили (на сей раз без снисхождения) и повесили.

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