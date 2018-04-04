Валерия Леонтьева стало трудно узнать из-за пластики

СЕГОДНЯ 01:29 2018-04-03T21:50:47+03:00

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19 марта знаменитому Казанове исполнилось 69 лет. Актриса Елена Яковлева выложила в своем Инстаграме свежие фото звезды. Поклонники Леонтьева с трудом признали в мужчине на снимке любимого артиста. Впрочем, Валерий Яковлевич и раньше умел удивить публику не только хитами и нарядами, но и внешностью. Говорят, певец одним из первых в российском шоу-бизнесе лег под нож пластического хирурга. Если сравнить ранние фотографии артиста с сегодняшними, мы увидим двух разных людей: другая форма глаз, губ, другой овал лица...

- Валерий Леонтьев - это наша русская певица Шер. Сколько бы ему ни было лет, а он все так же шедеврально смотрится в нарядах в сеточку. Известно, что певец не раз прибегал к помощи моих коллег и косметологов, - говорит пластический хирург Гайк Бабаян. - Он колол ботокс (препарат для инъекций, блокирует мимику лица в проблемных зонах. - Ред.) в лоб, делал блефаропластику (пластическая операция по удалению излишков кожи и жировой ткани с верхнего или нижнего века или изменению разреза глаз. - Ред.). Скорее всего, имеют также место подтяжка нижней части лица и филлеры в губы (инъекционный препарат, который используется как наполнитель для коррекции. - Ред.). Не забывает певец и о зубах - это виниры (фарфоровые пластинки, замещающие внешний слой зубов. - Ред.) или полноценная керамика.

Валерий в 1982 году: в молодые годы артист выглядел совсем по-другому. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

По слухам, артист доверяет свою внешность только американским врачам. В Майами у Леонтьева живет жена Людмила, поэтому зимние каникулы он проводит в Штатах. И там, как говорят, при надобности посещает косметологов, пластического хирурга и стоматолога. Судя по свежим фото артиста, Валерий Яковлевич продолжает битву за молодость.

В конце 90-х Леонтьев превратился в настоящего Казанову. Чтобы помолодеть, певец сделал первую круговую подтяжку лица. А еще поставил виниры (накладки на зубы) для белоснежной голливудской улыбки. Фото: Алексей ПЕТРОВ

- Скорее всего, Леонтьев удалил комки Биша - жировые отложения в области щек. Сейчас это очень популярная процедура, - считает врач-косметолог, дерматолог Марта Орлова. - Но специалисты оценивают ее неоднозначно: кто-то выступает за, кто-то - категорически против.

С тех пор артист не раз оперировал веки, делал подтяжку лица и накачивал губы филлерами. Год назад из-за липофилинга, разглаживающего морщины, лицо певца выглядело отечным и одутловатым.Фото: Евгения ГУСЕВА

Если посмотреть прошлогодние фотографии Леонтьева, то его лицо было несколько одутловатым за счет щек. Предполагаю, что, кроме подтяжки кожи, он еще делал липофилинг, то есть с помощью своего же жира, взятого из других частей тела, добавил объем в скулы, в носослезные и носогубные складки, чтобы придать лицу более моложавую форму. Но, к сожалению, липофилинг часто дает избыточную отечность, поэтому лицо порой кажется неестественно объемным. Думаю, Леонтьев и доктор, который его оперирует, решили удалить подкожный жир в области щек, чтобы подтянуть лицо. В результате они получили вытянутый овал и рельефные скулы. У людей это ассоциируется с более женственными, нежными чертами лица. Поэтому, возможно, у поклонников певца такая реакция на его новый облик. Чтобы придать мужественности лицу артиста, можно сделать контурную пластику нижней челюсти. Нижняя челюсть станет более квадратной, а образ певца - более брутальным. Хотя немножко смущает, что у артиста накачаны филлером губы. Это тоже воспринимается избыточно женственно. Тем не менее стоит признать, что Валерий Яковлевич выглядит моложе своих лет. Он явно не забывает о спорте и тщательно следит за рационом питания. Приглядитесь - ни грамма жира!