Европейские бизнесмены хотят работать с Россией, несмотря на санкции

СЕГОДНЯ 14:40 2018-04-04T14:44:39+03:00

В 2017 году импорт в Россию из стран Евросоюза вырос на 24%. А экспорт туда вырос на 21% Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

За 3 года российский и европейский бизнес адаптировался к санкциям и даже нашел красивые выходы из, казалось бы, тупиковых ситуаций. В 2017 году импорт в Россию из стран Евросоюза вырос на 24%. А экспорт туда вырос на 21%. Основные торговые партнеры России в Европе – Германия, Нидерланды и Италия. Причем последняя «рвется в бой» больше всех остальных.

- Сейчас не самая простая ситуация на международной арене. Италия представляет интересы западно-европейских стран. Мы можем сыграть важную роль, чтобы снять международную напряженность. И бизнес сыграет в этом важную роль, - заявил посол Италии в России Паскуале Террачано на семинаре «Искусство инноваций» в Неаполе.

Как отметил посол, правительство Италии попросило Еврокомиссию возобновить финансирование предприятий малого и среднего бизнеса Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Перезапуск этого проекта в России будет иметь большой эффект для развития интернационального бизнеса, в том числе итальянского.

Тем временем, наша страна заняла 7 место среди европейских стран по количеству инвестпроектов, в которые вкладывают деньги иностранцы. Сейчас их особенно активно привлекают в ТОРы (территории опережающего развития), которые предоставляют налоговые льготы. На Дальнем Востоке иностранных резидентов около 20. В основном, конечно, китайцы, корейцы и японцы. Но есть, например, кипрский инвестор на Чукотке и литовский в Якутии. 5 итальянских компаний – резиденты наших европейских ТОР. Интерес к ним проявляют также немецкие и американские предприниматели.

- Если мы сможем развивать совместный бизнес, негативный эффект санкций будет минимальным, - пояснил Антонио Фаллико, президент Ассоциации «Познаем Евразию» и председатель совета директоров банка Интеза, - Санкции никому не нужны, и Европа пострадала от них прежде всего. Мы знаем, что Евросоюз получил в результате $100 млрд убытков, а Россия – всего $50 млрд. Понятно, что финансовые ограничения завтра не снимут. Поэтому нам просто нужно работать, трудиться, как можно больше и не обращать на них внимания.

ВМЕСТО СЫРА – ЦВЕТЫ, ВМЕСТО НЕФТИ - ИГРУШКИ

Что касается торговли, то Россия и Европа ищут новые возможности. Продуктовое эмбарго, например, коренным образом повлияло на импорт Италии. Директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал, что раньше сыры и молочная продукция были важнейшей его частью. Но после запрета итальянцы не стушевались и нашли, чем его заменить. Сейчас они занимают второе место в мире по экспорту цветов в Россию и второе - по экспорту кормов для животных. Основные поставки идут в Москву, Петербург, Ханты-Мансийск и на Урал.

У России главный продукт экспорта, традиционно, нефть и нефтепродукты. Однако государство поставило задачу развивать другую торговлю, не сырьем. И здесь наша страна нашла для себя небанальные ниши. Мало кто знает, что Россия – экспортер игристых вин. Мы их поставляем сейчас в Латвию, Японию, Германию. Отечественные производители патентуют свои торговые марки в Великобритании, США и Китае. Экспорт наших сыров достиг объема $60 млн. А основной покупатель – Германия, где, между прочим, есть свои сыродельни. Кроме того, в прошлом году на 35% вырос экспорт за рубеж российских игрушек. Их мы поставляем в Белоруссию, Украину, США и Польшу.