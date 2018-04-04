Полковник-миллиардер Захарченко пошел в отказ

СЕГОДНЯ 13:05 2018-04-04T13:15:48+03:00

Он не хочет сотрудничать со следствием и утверждает, что жил на свою зарплату

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Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко заявил, что не будет сотрудничать со следствием, которое предложило ему снисхождение в суде взамен на информацию о коллегах-подельниках.

Следствию важно получить ответ на главный вопрос: при каких обстоятельствах в квартире, которую Захарченко приобрел для сводной сестры, накопилось валюты почти на 8 миллиардов рублей. Не каждый российский банк может похвастаться таким хранилищем.

"Из изъятых 8 миллиардов рублей Дмитрию Захарченко принадлежат только 93 тысячи. А остальные средства принадлежат его зятю", - заявил ТАСС адвокат подозреваемого Александр Горбатенко.

Он также передал в СМИ обращение Захарченко. Вот его текст: "Мне предлагали оговорить себя, руководство ГУЭБиПК МВД России и конкретных сотрудников ФСБ России, с которыми у меня были служебные контакты, в обмен на не трогать моих родственников и знакомых, а также их имущество, прекратить мое уголовное преследование по эпизодам со взятками. Я не виновен в инкриминируемых мне преступлениях и намерен это доказать. Для меня такие слова, как порядочность и честь офицера - не пустые слова, поэтому оговаривать я никого не буду".

Зять-миллиардер - насмешка над следствием. Эта версия защиты Захарченко уже не нова. В прошлом году судья Никулинского суда столицы на заседании спросила мужа Ирины Разгоновой Владимира, откуда у него могло появиться столько денег.

"В 90-х владел четырьмя видеосалонами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу, даже купленные Захарченко квартиры я ремонтировал", - сделал заявление Разгорнов.

Когда судья попросила уточнить мужчину сколько он хранил денег, в какой валюте, тот замешкался, но потом собрался и выдал: "Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать".

По версии следствия, миллиарды оставили и поручили хранить и приумножать полковнику коллеги, которые были ранее арестованы за различные коррупционные преступления. Часть средств полковник пытался вложить в недвижимость через сводную сестру, которая работает риелтором.

У следствия есть козыри, которые берегутся для суда. Во время обыска оперативники прослушивали родственников Захарченко, которых специально предупредили о возможном аресте и обысках. Близкие полковника так активно перепрятывали наличность, что выболтали все тайны.

Отметим, что Никулинский суд еще в прошлом году полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства арестованного у родственников Захарченко квартир и другого имущества примерно на миллиард рублей, а так же денежных средств на общую сумму более 8 миллиардов. Недвижимость, автомобили и другие материальные ценности уже перешли в доход государства. Это решение было признано Мосгорсудом законным и уже вступило в законную силу.

Напомним, Дмитрий Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года, а

срок ареста Захарченко продлен до 9 июня. Полковник обвиняется по трем статьям — "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и "Получение взятки".

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