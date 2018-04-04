Забавные совпадения в сериалах, или где еще можно встретить любимых героев

СЕГОДНЯ 13:00 2018-04-04T15:06:48+03:00

Отец маленького Шелдона, актер Лэнс Барбер (слева), сумел каким-то образом перенестись во времени и через 20 лет появиться в «Теории» в роли громилы, задиравшего в школе Леонардо. Фото: кадр из фильма

Замечали ли вы, что герои полюбившихся сериалов могут появиться в следующем сезоне в совершенно новой роли? Или поменяться ролями: в одном сериале персонажи – закадычные друзья, а в другом рубят друг другу головы?

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Такие совпадения встречаются чаще, чем вы думали! Для них даже придумано специальное слово: «crossover». «КП» решила собрать яркие примеры необычных совпадений, о которых вы могли и не догадываться.

Совсем недавно вышел спин-оф «Детство Шелдона», рассказывающий о юных годах гения из «Теории большого взрыва». Новая история оказалась полна сюрпризов: мать маленького Шелдона сыграла Зои Перри, которая в жизни является дочерью актрисы Лори Меткаф, исполнившей эту же роль в «Теории большого взрыва». А отец маленького Шелдона, актер Лэнс Барбер, сумел каким-то образом перенестись во времени и через 20 лет появиться в «Теории» в роли громилы, задиравшего в школе Леонардо. Сравнить оба сериала можно на канале Paramount Comedy: новые эпизоды «Детство Шелдона» по пятницам в 21:00, а «Теория большого взрыва» – по будням в 22:15.

Дин-Чарльз Чепмен в роли Мартина Ланнистера.Фото: кадр из фильма

В «Игре престолов» актер Дин-Чарльз Чепмен, сыгравший сына Джейми и Серсеи Ланнистера – Томмена Баратеона, в 3 сезоне появился в эпизодической роли Мартина Ланнистера – двоюродного брата Серсеи и Джейми, которого, впрочем, быстро убили. Уже в 4 сезоне актер вернулся к роли Томмена, но уже гораздо повзрослевшим, так что мало кто смог заметить этот режиссёрский ход. Но и закончил его новые персонаж тоже не очень хорошо – покончил с собой, выбросившись с башни.

А вот он воскрес, чтобы стать королем Баратеоном!Фото: кадр из фильма

Еще одно не менее интересное совпадение из «Игры престолов»: исполнитель роли короля Севера Робба Старка, актер Ричард Мэдден, сыграл вместе c актером Девидом Бредли в сериале «Медичи: правители Флоренции». В «Медичи» персонажи актеров являются друзьями-союзниками, а в «Игре престолов» герой Бредли жестоко убивает персонажа Мэддена и его беременную жену. Зная это, эпизод из «Медичи», в котором актер Дэвид Брэдли целует в лоб Ричарда Мэддена, точно вас удивит.

Актеры после "Игры престолов" встретились в сериале "Медичи: Повелители Флоренции".Фото: кадр из фильма

У Ричарда Мэддена, по-видимому, такая карма: его преследуют коллеги по «Игре Престолов»: в сериале «Медичи» его напарником и исполнителем второй главной роли стал Стюарт Мартин, также сыгравший (пусть и эпизодическую) роль в «Игре Престолов».

Фрей (слева) убил почти всех Старков, а теперь...Фото: кадр из фильма

Зная это, эпизод из «Медичи», в котором актер Дэвид Брэдли целует в лоб Ричарда Мэддена, точно вас удивит.Фото: кадр из фильма

Еще один пример из сериала «Скандал», рассказывающего о работе антикризисного менеджера и бывшего руководителя пресс-центра Белого дома. В 7 сезоне есть целых два эпизода, в которых главная героиня ведет дело вместе с культовым персонажем сериала «Как избежать наказания за убийство», профессором адвокатуры в университете Аннализой Китинг. Она вместе с лучшими студентами своего курса расследует одни из самых запутанных уголовных дел.

Героини двух популярных сериалов Шонды Раймс сошлись вместе.Фото: кадр из фильма

Этот ход режиссёра Шонды Раймс был назван американскими СМИ пересечением десятилетия! Два сильных женских персонажа объединились ради того, чтобы отстоять репутацию ошибочно осужденных людей, которые не смогли позволить себе услуги хорошей адвокатской защиты.

Героини "Друзей" встретились в другом сериале.Фото: кадр из фильма

Наконец, какой разговор о сериалах, если мы не вспомним «Друзей»? Тем, кто задумывался о том, какими будут Моника и Фиби лет так через пять после окончания сериала, будет интересно узнать, что актрисы встретились снова на съемочной площадке «Города хищниц». Правда, уже не в роли подруг, а в ролях доктора и пациента. Лиза Кудроу сыграла строгого, но профессионального дерматолога, к которой пришла героиня Кортни Кокс. Продюсер Билл Лоуренс рассказал, что актрисы не хотели снова играть друзей, поэтому их персонажи в «Городе хищниц» терпеть друг друга не могут.