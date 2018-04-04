2018-04-04T15:48:51+03:00
Спорт

"Ты говорил, что я цыпленок? Не говори так!". Бойцы ММА Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле Нью-Йорка

В субботу спортсмены выступят в шоу UFC 223
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов свой последний бой провел 31 декабря 2017 года с бразильцем Барбосой.Хабиб Нурмагомедов свой последний бой провел 31 декабря 2017 года с бразильцем Барбосой.Фото: REUTERS
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Накануне очередного боя Хабиба Нурмагомедова произошел новый конфликт. В сети появилось видео, как у Нурмагомедова произошла стычка с Артемом Лобовым в холле отеля в Нью-Йорке.

На кадрах видно, как Хабиб, схватив за шею Лобова, говорит:

- В лицо скажи. Ты говорил, что я ссыкун? Больше не говори такие вещи.

А вот Лобов говорит, что не произносил таких слов в адрес Хабиба Нурмагомедова. Отметим, что Лобов проводит тренировки в лагере ирландского бойца Конора Макгрегора, которому уже не раз "доставалось" на словах от его противника - Хабиба. К слову, Нурмагомедов и Лобов на выходных выступят в шоу UFC 223, которое пройдет в Нью-Йорке.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 8 апреля, пройдет бой Нурмагомедов - Холлоуэй, который станет титульным. В нем будет оспариваться чемпионский пояс MMA. Ранее россиянин должен был биться с американцем Тони Фергюсоном. Однако этот бой не состоялся, поскольку Фергюсон получил травму. Бой Нурмагомедов - Фергюсон, к слову, сорвался в четвертый раз - ранее из-за травм спортсменов под разными причинами схватки были отменены.

Хабиб Нурмагомедов свой последний бой провел 31 декабря 2017 года с бразильцем Барбосой.

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