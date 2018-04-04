Экс-жена Александра Серова ушла из Инстаграма после обмана с «дочерью» и предательства сестры

СЕГОДНЯ 16:20 2018-04-04T17:05:58+03:00

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В то время, пока в соцсетях назревает волна протеста в связи с тем, что по телеканалам круглосуточно смакуют подробности личных жизней Джигарханянов, Борисовых, Осиных и Серовых и других, шоу продолжаются.

Накануне вышла новая передача с участием Александра Серова. Стоит напомнить, что все самые личные, едва ли не интимные подробности из жизни 67-летнего певца уже несколько месяцев обсуждают на разного рода ток-шоу. За это время стало известно о том, почему артист развелся с женой после 19 лет брака, были ли у него походы «налево» и сколько подтвержденных ДНК-тестами внебрачных детей. О многом страна узнала из первоисточника.

Нет, сам Серов бы вряд ли смог бы быть настолько откровенным - рассказывать перед телекамерами о том, что у них с супругой родилась дочь без руки, которая то ли умерла, то ли от нее отказались. О том, что музыкант мог поднять на жену руку, что у них были за проблемы в семье, а также историю о первом ребенке, родившемся инвалидом, журналистам рассказывала Елена Стебенева, бывшая жена Александра Серова.

И вот очередная программа, куда пришла девушка, отцом которой предположительно мог быть Серов и его бывшая жена. Итог этого шоу в трех предложениях описала сама Елена Стебенева, которой не было в студии.

elenaavores Ну, что, спасибо программе Малахова за шоу! Спасибо журналистам, которые приезжают ко мне домой с новостью,что моя дочь нашлась 100%!!! Спасибо, моей сестре за её ненависть ко мне! Итог: я отказалась от ребёнка, ребёнок не Серова, а мой (нагуляла), ну и конечно, тогда получается правда, что я его травила!

- Ну, что, спасибо программе Малахова за шоу! Спасибо журналистам, которые приезжают ко мне домой с новостью, что моя дочь нашлась 100%!!! Спасибо, моей сестре за ее ненависть ко мне! Итог: я отказалась от ребенка, ребенок не Серова, а мой (нагуляла), ну и конечно, тогда получается правда, что я его травила! - написала бывшая жена певца.

Тем, кто не смотрел шоу, поясним, что Стебенева в программе присутствовала, но в записи. В студии не было и самого Серова, фрагменты его интервью из февральского шоу транслировали в качестве реакции на тест ДНК. Под конец рассказа истории девушки-инвалида, которая предположительно могла быть «дочерью» Александра, гостям сообщили, что она 100% не его дочь.

В итоге Елена Стебенева решила, что перестанет принимать участие в телепрограммах, а также закрывает свою страничку в Инстаграм.

- Стоп, я говорю стоп! Я закрываю свою страничку, как это было у меня всегда! Я очень благодарна всем тем людям, кто поддерживал меня все это время, кто давал мне силы, кто говорил мне хорошие слова! Для меня это действительно было важно, для меня это было глотком воздуха! Я и не знала раньше, что столько незнакомых людей могут ТАК сопереживать мне. Спасибо! И все-таки, я не публичный человек. Для меня это очень сложно, я не умею жить в сети, мне страшно жить на распашку, мне чуждо кого-то обсуждать и осуждать, а тем более своих родных и близких! Это выше моих сил! Я знаю, что мне нужно теперь делать. Я знаю где икать правду и как ее найти! Это личное и сокровенное и я ни с кем этим не хочу делиться. У меня есть моя семья и только семья! - написала экс-супруга Серова.

elenaavores Стоп, я говорю стоп!!! Я закрываю свою страничку, как это было у меня всегда!

Напомним, певец Александр Серов и мастер спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева развелись в 2011 году после 19 лет брака. У них есть 24-летняя дочь Мишель. Все остальные дети, о которых заявляется на телешоу, не признаны в связи с тем, что их родство не подтверждено тестами ДНК.

mishel_serova Дорогая мама, хочу сказать тебе огромное спасибо за все что ты для меня делаешь ,спасибо за то,каким человеком ты меня воспитала! Надеюсь я тебя не подвела и ты мной гордишься. Безумно люблю и ценю тебя!! #25

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