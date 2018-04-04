Тимирязевка собирает «лайки»: Главный аграрный вуз страны отмечает День интернета

СЕГОДНЯ 17:15 2018-04-04T17:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертого апреля во всем мире отмечается Международный День интернета. В Тимирязевской академии он впервые появился в 1995 году. С тех пор интернет стал важной частью жизни университета, помогая студентам получать знания и общаться в соцсетях.

- Официальный домен timacad.ru, на котором расположился сайт вуза, появился в 1998 году, — рассказывает начальник отдела поддержки информационных ресурсов и дистанционного обучения УИТ Карина Ханжиян. — Тогда Тимирязевка заявила о себе во всемирной паутине.

В 2015 году в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева появилась собственная бесплатная wi-fi сеть STUDENT_FREE, обеспечивающая доступ к интернету в некоторых точках академии. В 2017 году, с подачи руководства академии, она была расширена, и теперь студенты могут легко и быстро подключаться к интернету в 20 корпусах вуза, Центральной научной библиотеке, столовых и кафе.

- Скорость передачи данных по каналу связи составляет 1 гигабит в секунду. С внедрением нового телекоммуникационного оборудования она возрастет до 3 гигабит, - обещает Карина Ханжиян.

В прошлом году была запущена обновленная версия сайта Тимирязевской академии: улучшилась навигация, и узнавать новости и искать необходимую информацию на интернет-странице университета стало гораздо проще. Это привело к росту количества уникальных посетителей. Работа над сайтом продолжается, некоторые разделы находятся в доработке и скоро появятся в обновленном виде.

В прошлом году была запущена обновленная версия сайта Тимирязевской академии.

Тимирязевка активно осваивает соцсети: официальные аккаунты вуза во «Вконтакте», Facebook и Instagram пользуются большой популярностью среди студентов и преподавателей. Здесь можно узнать свежие новости из жизни университета, посмотреть фотографии, обменяться мнениями и просто душевно пообщаться.

- Самая массовая доля наших подписчиков «Вконтакте» – молодые люди от 18 до 24 лет, — рассказывает редактор специальных выпусков Андрей Авхимович. — Среди них не только жители Москвы и студенты нашего Калужского филиала, но и пользователи из Санкт-Петербурга, Кубани, других регионов. Аудитория стремительно растет и составляет уже около 6000 подписчиков.

Официальная страница РГАУ-МСХА в Facebook.

Страница Тимирязевской академии в Facebook собирает более зрелую аудиторию: на нее подписаны преподаватели, выпускники, представители профессиональных сообществ.

Instagram – самый эффектный способ рассказать о жизни вуза через фотографии. А еще — продемонстрировать, что в Тимирязевке учатся самые красивые девушки и самые талантливые молодые люди. Да и сам университет на редкость фотогеничен: студенты любят сниматься на фоне его старинных корпусов и интерьеров. У страницы Тимирязевской академии в Instagram - более 1500 подписчиков.

Instagram – самый эффектный способ рассказать о жизни вуза через фотографии.

- Академия в прямом эфире показывает масштабные события в аккаунтах в «Вконтакте» и Facebook, — рассказывает Андрей Авхимович. - Например, трансляцию Дня открытых дверей на live-видео посмотрели порядка 100 000 человек.