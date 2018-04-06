2018-04-04T19:29:43+03:00
Звезды

Роковая натурщица Рафаэля

6 апреля исполнилось 535 лет со дня рождения знаменитого итальянского живописца и архитектора
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Рафаэль. «Автопортрет» (1506). Галерея Уффици, Флоренция.Рафаэль. «Автопортрет» (1506). Галерея Уффици, Флоренция.
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«Сикстинская мадонна», которую называют самым совершенным творением Рафаэля Санти, - главное сокровище Дрезденской галереи. Возле нее всегда толпа зрителей. Женщину неземной красоты, чистоты и очарования в жизни звали Маргарита Лути. Она была натурщицей, и ее любил Рафаэль. Эта любовь его и убила - в расцвете лет, творческих сил и славы.

Рафаэль. «Сикстинская мадонна» (1512-1513).

Рафаэль. «Сикстинская мадонна» (1512-1513).

«Я нашел свою Психею»

Есть один очень живучий и очень скабрезный миф, будто Рафаэль так много занимался с Маргаритой Лути сексом, что умер от истощения.

В действительности дело было так.

Молодой, но уже известный и очень красивый Рафаэль занимался росписью стен центральной галереи дворца Форнезино в Риме. Он уже написал две фрески: «Три грации» и «Галатея». А вот для третьей - «Амур и Психея» - никак не мог подыскать натурщицу. И однажды, гуляя по парку, он увидел юную, обворожительную, ангелоподобную Маргариту. Рафаэль не был обделен вниманием женщин. Повторюсь - он был так красив и притягателен, что прохожие шеи сворачивали ему вслед.

Его любили лучшие прекрасные дамы того времени. Но он забыл всех, увидев ее. Воскликнул: «Я нашел свою Психею». И попросил 17-летнюю красавицу позировать ему. В конце дня подарил золотое колье. А на следующее утро пришел к ее отцу, хлебопеку, и дал тому несколько золотых, чтобы тот позволил своей дочери работать у него. И чем больше он проводил с ней времени, тем больше влюблялся. В конце концов заплатил папаше Лути три тысячи золотых и увез любимую в Рим.

По одной из версий, Форнарина оставалась его возлюбленной и натурщицей на протяжении 12 лет, до самой смерти художника. Рафаэль, «Портрет молодой женщины, или Форнарина», 1518—1519

По одной из версий, Форнарина оставалась его возлюбленной и натурщицей на протяжении 12 лет, до самой смерти художника. Рафаэль, «Портрет молодой женщины, или Форнарина», 1518—1519

Первые измены

В Риме Рафаэль приставил к ней кучу слуг, осыпал подарками и нарядами. Маргарита капризничала, требуя еще больше и больше внимания и нарядов. Она просто-таки взяла Рафаэля в плен! У него не оставалось времени на работу, а тем временем заказчик, знатный вельможа Агостино Чиги, настоятельно потребовал закончить работы. Он выделил влюбленным в своем дворце отдельную комнату, только чтобы Рафаэль поторопился.

К дворцу тем временем причалил бывший жених Маргариты пастух Томазо. Он послал ей разъяренное письмо с угрозами. Девушка обратилась за помощью к вельможе, попросила его не просто остудить пыл парня, а заточить его в монастырь. Чиги исполнил ее просьбу. В благодарность девица тут же отдалась ему, пока Рафаэль трудился практически в соседнем зале.

Затем она соблазнила молоденького подмастерье Рафаэля. Его ученики узнали об этом и вызвали парнишку на дуэль. Им эта измена показалась оскорбительной. Парень скончался от потери крови. Но «маленькая Форнарина» (так ее называл Рафаэль) даже не задумывалась о последствиях своей любвеобильности. Она уже нашла следующую жертву.

Разбитое сердце мастера

Рафаэль молча смотрел, как она возвращается по утрам навеселе. И ничего не говорил. Он так страдал, что утром не всегда мог встать с постели. Похудел, почти не ел. Врачи поставили диагноз «резкое истощение организма». Он продолжал писать Форнарину в качестве модели для своих картин. Он знал о ее изменах. Знал, что она стала одной из самых распутных куртизанок Рима. Пытался ее исправить, ждал, что она одумается, изменится, что его любовь победит. Но измученное сердце мастера не выдержало. Оно остановилось в день его рождения - 6 апреля 1520 года. Ему было всего 37 лет. И он мог бы написать еще немало картин.

Его похоронили в Пантеоне, среди самых великих людей Италии. Ученики художника поклялись отомстить Маргарите. И она сбежала к отцу. Там ее встретил пастух Томазо, которому она сломала жизнь - он провел в заточении пять лет. Увидев его, Маргарита не нашла ничего лучше, как оголить плечи и грудь, пытаясь соблазнить бывшего жениха. Но тот бросил в нее горсть земли и ушел...

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