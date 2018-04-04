2018-04-04T18:25:46+03:00
Политика

Единороссы объявили набор кандидатов на выборы

На предварительное голосование Партия ждет новые лица и молодёжь
Сергей СМИРНОВ
Поделиться:
Единая Россия проведет предварительное голосование, чтобы сами жители отобрали кандидатов, которые пойдут от Партии на предстоящие в сентябре региональные выборыЕдиная Россия проведет предварительное голосование, чтобы сами жители отобрали кандидатов, которые пойдут от Партии на предстоящие в сентябре региональные выборы
Изменить размер текста:

Единороссы третий год подряд запускают общефедеральное внутрипартийное предварительное голосование, чтобы сами жители отобрали кандидатов, которые пойдут от Партии на предстоящие в сентябре региональные выборы. Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня по открытой модели, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа. Напомним, что с приходом Андрея Турчака на пост секретаря Генсовета Партии одной из его инициатив было закрепление именно открытой модели, которая позволяет голосовать абсолютно всем и не дает возможности «переиграть» результаты.

Кандидатский минимум

Кандидатом может стать любой желающий, как член Партии, так и беспартийный. Основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом. Для участия в предварительном голосовании нужно до 8 мая подать заявление и необходимые для регистрации документы в региональные организационные комитеты, затем принять участие не менее чем в двух дебатах и начать вести активную агитацию за свою кандидатуру. Голосование состоится в Единый день предварительного голосования 3 июня на специальных счетных участках, которые располагаются в тех же помещениях, что и избирательные участки на выборах.

Выбор онлайн

Нововведением этого года станет возможность электронного голосования. Каждый из сторонников «Единой России», включенный в мобилизационную базу, сможет проголосовать дистанционно. «В ходе президентской кампании Партии удалось сформировать уникальную базу сторонников, которая будет опробована 3 июня. Мы постараемся реализовать этот проект в пилотном режиме. Каждый из наших 11 миллионов сторонников, который включен в мобилизационную базу, будет иметь возможность определить своего кандидата, не приходя на счетный участок», – заявил Андрей Турчак. Для тех же, кто не хочет голосовать онлайн или не включен в базу, смогут отдать свой голос на счетном участке.

Новые лица

«Единая Россия» по итогам предварительного голосования должна представить избирателям такие команды кандидатов, которые будут включать в себя, помимо известных партийцев, новые лица. Такую задачу поставил Андрей Турчак. «Для нас крайне важно представить нашим избирателям такие команды кандидатов, которые будут включать в себя, помимо авторитетных известных партийцев, уже показавших себя, новые и молодые лица. Именно для этого мы запускаем проект «ПолитСтартап», смысл которого приобрести с помощью наших федеральных и региональных наставников опыт реальной политической борьбы и включить кандидатов в нашу партийную орбиту», – пояснил секретарь Генсовета Партии.

Он отметил, что это не повторение проекта «Политзавод», который когда-то реализовывался и предоставлял квоту в 20% для «Молодой гвардии», это не «Школа активистов». «Это новая система поиска и сопровождения новых партийных лидеров, новых - не значит молодых. Его задача заключается в том, чтобы с помощью наших федеральных и региональных наставников приобрести наиболее интересный для новых лидеров опыт политической борьбы: пройти процедуру предварительного голосования, принять участие в реальной избирательной кампании», – рассказал Андрей Турчак.

Напомним, в 2018 году в стране пройдут 77 избирательных кампаний в 49 субъектах. В регионах будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных собраний, городских дум, глав административных центров, также предстоит определить 5 новых депутатов Госдумы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
«Натуральные наперсточники!»: Захарова прокомментировала удаление твита британского МИД с обвинениями в адрес Москвы
США намерены сохранить военное присутствие в Сирии
Экс-министр обороны Украины: ВСУ не следует мечтать о «наступлении на Ростов»
Собянин высоко оценил работу пожарных, которые тушили огонь в ТЦ «Персей»
В Барселоне загорелся отель "Expo": известно об одном пострадавшем
В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"
Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии
Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России
В Финляндии мужчина родил ребенка
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍
Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование
Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу
В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой
Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма
Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»
Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров
Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ
В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки
Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ
Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки