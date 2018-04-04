2018-04-04T18:33:23+03:00
В мире

Дональд Трамп - президентам стран Балтии: Поладить с Россией - это хорошо. С этим несогласны только очень глупые люди!

Американский лидер позавтракал с прибалтами
Ася ХОВАНСКАЯ
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Дональд Трамп и президент Литвы Даля Грибаускайте.Дональд Трамп и президент Литвы Даля Грибаускайте.Фото: REUTERS
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Дональд Трамп пригласил в Белый дом на рабочий ланч президентов Латвии, Литвы и Эстонии. Разговор вышел любопытным. Приводим наиболее интересные фрагменты из речи президента США:

САМЫЙ ЖЕСТКИЙ С РУССКИМИ

- Вероятно, никто (из предшественников. - Ред.) не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп. Если мы поладим с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо. И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей. Есть огромная вероятность, что у меня будут хорошие отношения, и запомните вот что: ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это хорошо, ладить с другими государствами, в том числе с вашими тремя странами, - тоже хорошо.

О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ПУТИНУ

- Я дам вам знать. Я говорю о том, что придет время, когда я дам вам знать. Вы очень быстро узнаете.

ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ ПЛАТИТ РОССИИ, А НЕ НАТО?

- Многие страны не платят (оборонные расходы в НАТО. - Ред.). И даже Германия платит 1%, и они даже не платят целый 1%. Германия строит газопровод («Северный поток-2». - Ред.) в Россию и собирается заплатить ей миллиарды долларов за энергоносители. И я спрашиваю, что случилось? Каким образом Германия платит огромное количество денег России при строительстве газопровода? Это нехорошо.

На пресс-конференции по итогам встречи глав прибалтийских государств с президентом США. Фото: REUTERS

На пресс-конференции по итогам встречи глав прибалтийских государств с президентом США.Фото: REUTERS

«ХОЧУ УЙТИ ИЗ СИРИИ»

- Я хочу уйти оттуда, хочу вернуть наших солдат домой, хочу начать восстанавливать нашу страну. Время пришло. Мы действовали очень успешно против «Исламского государства» (запрещено в РФ. - Ред.), мы можем превзойти в военном плане кого угодно, но иногда приходит время вернуться домой. Мы очень серьезно думаем об этом.

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