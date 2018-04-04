Как я вернула мужа в семью

СЕГОДНЯ 18:30 2018-04-04T18:41:10+03:00

Утверждение о том, что женский карьерный рост убивает семейное счастье, до сих пор не даёт многим покоя. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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А наши читатели в письмах продолжают опровергать всякие житейские стереотипы. На сей раз - о том, что женский карьерный рост убивает семейное счастье. У нашей героини Ольги вышло совсем наоборот.

«Здравствуйте, Дарья! В ответ на «Пока не встала на ноги - не думай о детях» хочу немного рассказать свою историю.

Я вышла замуж очень рано, как говорят, по залету. Моя мама настаивала «надо избавиться от ребенка, ты еще очень молода и надо учиться». Для меня выбор не стоял - я сказала: «буду рожать!».

Отец ребенка в это время был в армии (служил срочную). Я поехала к нему, и мы расписались. Но если бы он отказался, я бы не настаивала. Так и думала, обойдусь без него.

Родилась дочурка, мне было всего 19 лет. Я училась в техникуме, а моя мама присматривала за внучкой. Но при этом все время мне выговаривала свое недовольство. Морально мне было тяжело.

Я получила место в детском саду через военкомат. Закончив техникум вышла на работу. Стало гораздо легче и моя мама перестала зудеть.

Из армии вернулся муж. И мы стали жить у его родителей. Через 3 года родился сынишка. То есть в 23 года у меня уже было 2 детишек. Естественно ни о какой карьере я не думала. Работала за не большую зарплату. Главное для меня всегда были и есть - это дети.

В семье случалось всякое. Муж стал погуливать. Это отдельная история... Был момент отчаяния - дошло до развода. На фоне проблем с мужем, чтобы поменьше думать об этом, я нашла выход – поступила заочно в вуз (закончила, когда мне было 39 лет), стала ходить в спортзал на аэробику, сменила работу. И поняла, что я стала очень интересна для мужа как личность!

Семью мы сохранили, думали, прежде всего, о детях. Им было тогда 11 и 8 лет. Сейчас те давние проблемы мы с мужем не вспоминаем (так договорились).

Когда дети стали постарше и закончили школу, я занялась своей карьерой. Поступила в аспирантуру, затем защитила диссертацию (мне уже было 50 лет).

У меня замечательная большая семья. В этом году мы с мужем отмечаем 37 лет семейной жизни. У меня пятеро чудных внуков (четыре девочки и один пацан). Хорошая работа, хорошая должность.

Если в молодости мы жили для детей, то сегодня можно сказать, что мы с мужем живем теперь для себя. Рано родили детей, вырастили, дали им образование. И сами сегодня достаточно молоды (нам 56 лет). И у нас еще есть большая мечта - построить дом за городом. Что бы вся наша большая семья – дети и внуки собирались там по выходным, по праздникам и просто так (в квартире тесно).

А Насте я хочу сказать: «Ну какой же ты ноль? Ты МАМА – а это самое важное». Карьеру ты еще успеешь сделать, у тебя вся жизнь впереди. Сначала надо воспитать сына. Настанет время, и ты найдешь еще свою половинку.

Надо верить в себя и все у тебя получится!!!

С уважением, Ольга».

Колитесь, Ольга, вы небось к психологу ходили, советовались? Потому что поступили прямо как по учебнику: забили на мужа-шатуна, зажили своим умом. Супруг метнулся в семью.

Хотя бывает иначе. Я знаю женщин, которые ежедневно совершают подвиг самосовершенствования. Одни доводят в фитнесе своё тело до состояния сырокопченой колбасы, другие рождают по пять человек детей, третьи получают по три образования (одно непременно психологическое). Четвёртые - всё вместе. Но мужья этих суперженщин все равно в сторону косятся. Никакой личностью их не проймёшь, хоть наизнанку вывернись. Так семьи на соплях и болтаются годами.

А вам все-таки муж человеческий попался.

Добрый муж - золото. Это лучше, чем в «Газпром» устроиться.

У меня, например, долго не было мужа. Мне казалось, мужчина - чистая обуза. Как ребёнок, только жрет больше. А потом повстречался мне добрый муж: счета в порядок привёл, лампочки починил, путевки за границу покупает...

Сказочно преобразилась жизнь. Можно было бы и залететь теперь, да годы не те...

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к сказанному. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать истории. Джентльмены, вы тоже, пожалуйста, пишите. Давно я мужских писем не получала. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.